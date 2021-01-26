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Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
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Я робот(Пользователи)
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Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 26.01.21 - 12:50
Хочется, конечно, верить, что это происходит только в России и точно не произойдет у нас. Хочется верить, что наши, казахстанские полицейские не будут получать такого откровенного удовольствия, избивая других людей.
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Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 14:45
Так Навальный и не доказал что это дворец Путина. Фактов нету. Путин всю жизнь живёт в одной резиденции под Москвой. Только дураки поверят что Путин 15 лет строит себе дворец с кальяными, казино и т.д. Человек отдыхает всю жизнь на природе с Шойгу. Ну школоте в очередной раз мозги промыли псевдорасследованием.
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 15:15
Цитата:
Сразу видно диванных воинов, которые не представляют себе степень подготовки спецназа. Ну посмотрите со своего дивана хотя бы фильмы тех же американцев, почитайте книги. Этих бойцов учат реагировать на уровне инстинктов, потому что задумываться - это потеря времени, которого в критической ситуации может и не быть. А если такой специалист попрактиковался в спецоперациях, находясь в горячих точках, где любое промедление смерти подобно, то эти навыки настолько прочно закрепились в сознании, что от них трудно избавиться даже в трижды мирной жизни.
Следовательно, такое поведение человека со спецподготовкой, находящегося под прессингом толпы, понимающего опасность внезапного нападения, можно охарактеризовать только как отличный уровень профессиональной подготовки. Недаром их заставляют кричать "Всем лежать, работает ОМОН!", что позволяет обойтись без лишних жертв при правильном поведении посторонних лиц, непричастных и не ищущих проблем (в отличие от буром попёршей тётенки).
Женщина достаточно неожиданно вышла в зону контроля левого спецназовца, который находился в защитном шлеме с ограниченным обзором и вполне мог заметить опасность для группы в последний момент. Раздумывать о том, чего хотела эта женщина, просто поговорить по душам или подорвать группу гранатой, пожертвовав при этом собой, не имело никакого смысла. Тем более, что рядом были боевые товарищи, а выступления были не санкционированы и никакого регламента действий не могло быть предусмотрено при сдерживании незаконных демаршей. Поэтому неудивительно, что сработал инстинкт хорошо подготовленного человека, убрать возникшую опасность, а так как руки были заняты, то вполне оправданно для инстинктивного движения - сделать это ногой.
abaika95:
Просто вышла на встречу
Просто вышла на встречу
Сразу видно диванных воинов, которые не представляют себе степень подготовки спецназа. Ну посмотрите со своего дивана хотя бы фильмы тех же американцев, почитайте книги. Этих бойцов учат реагировать на уровне инстинктов, потому что задумываться - это потеря времени, которого в критической ситуации может и не быть. А если такой специалист попрактиковался в спецоперациях, находясь в горячих точках, где любое промедление смерти подобно, то эти навыки настолько прочно закрепились в сознании, что от них трудно избавиться даже в трижды мирной жизни.
Следовательно, такое поведение человека со спецподготовкой, находящегося под прессингом толпы, понимающего опасность внезапного нападения, можно охарактеризовать только как отличный уровень профессиональной подготовки. Недаром их заставляют кричать "Всем лежать, работает ОМОН!", что позволяет обойтись без лишних жертв при правильном поведении посторонних лиц, непричастных и не ищущих проблем (в отличие от буром попёршей тётенки).
Женщина достаточно неожиданно вышла в зону контроля левого спецназовца, который находился в защитном шлеме с ограниченным обзором и вполне мог заметить опасность для группы в последний момент. Раздумывать о том, чего хотела эта женщина, просто поговорить по душам или подорвать группу гранатой, пожертвовав при этом собой, не имело никакого смысла. Тем более, что рядом были боевые товарищи, а выступления были не санкционированы и никакого регламента действий не могло быть предусмотрено при сдерживании незаконных демаршей. Поэтому неудивительно, что сработал инстинкт хорошо подготовленного человека, убрать возникшую опасность, а так как руки были заняты, то вполне оправданно для инстинктивного движения - сделать это ногой.
С
(Полноправные пользователи)
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- 459
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 15:31
Цитата:
Вы такая смешная Срочно отключайте путивизор и включайте мозг
NG.kz:
не доказал что это дворец Путина. Фактов нету
не доказал что это дворец Путина. Фактов нету
Вы такая смешная Срочно отключайте путивизор и включайте мозг
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 15:39
Цитата:
То есть, если наоборот, то нужно включить дождевизор или эховизор и отключить мозг?
Сабыр:
Срочно отключайте путивизор и включайте мозг
Срочно отключайте путивизор и включайте мозг
То есть, если наоборот, то нужно включить дождевизор или эховизор и отключить мозг?
С
(Полноправные пользователи)
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- 30.05.18
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- 459
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 15:42
Цитата:
К сожалению,один ТРУС отключил нам их.. Странно,если тебе нечего боятся,то почему такая диктатура? При Ельцине даже "Куклы" были на НТВ. А сейчас.. сплошной путивизор и без альтернативы.
Маркс:
дождевизор или эховизор
дождевизор или эховизор
К сожалению,один ТРУС отключил нам их.. Странно,если тебе нечего боятся,то почему такая диктатура? При Ельцине даже "Куклы" были на НТВ. А сейчас.. сплошной путивизор и без альтернативы.
a
(Полноправные пользователи)
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- 24.05.18
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Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 15:48
Цитата:
О ,там такие идиоты.отбросы общества можно сказать,
обиженные,которых жизнь выкинула из нормальной жизни.
а половину вообще из страны.
на обочину, вот они там свою желчь и изливают каждый день
и каждую ночь.
как стая шакалов.
читал их года два назад,почти каждый день,
для общего развития,потом перестал.
сейчас начал опять, а там ничего не изменилось.
абсолютно.
Гудковы,Каспаров, Илларионов и подобные все тоже само пишут ,что писали.
ничего нового.
[Исправлено: alex_60, 27.01.2021 - 15:53]
Маркс:
или эховизор и отключить мозг?
или эховизор и отключить мозг?
О ,там такие идиоты.отбросы общества можно сказать,
обиженные,которых жизнь выкинула из нормальной жизни.
а половину вообще из страны.
на обочину, вот они там свою желчь и изливают каждый день
и каждую ночь.
как стая шакалов.
читал их года два назад,почти каждый день,
для общего развития,потом перестал.
сейчас начал опять, а там ничего не изменилось.
абсолютно.
Гудковы,Каспаров, Илларионов и подобные все тоже само пишут ,что писали.
ничего нового.
[Исправлено: alex_60, 27.01.2021 - 15:53]
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 16:29
Цитата:
А ну вы то зелёный берет видно явно в джунглях Вьетнама все изучили,хотя нет раз вы предлагаете посмотреть американские фильмы то вы также сидите на диване и рассуждаете о том что видели в киношках)) какой фильм надо посмотреть чтобы знать о подготовке спецназа? Коммандо,Рэмбо 3 или или горячие головы 2?))
Цитата:
Во первых это нац гвардия либо полиция и не какие не спецназовцы из разных точек, во вторых нац гвардию/полицию учат разгонять митинги и не вестись на провокации при которых кстати негласное требование прессу, женщин, детей и инвалидов лучше не трогать иначе картинка в западных СМИ получится адовая
В третьих этот Воин прекрасно видел кто вышел ему на встречу,это был не бугай двухметровый который размахивал арматурой,это была тетка толком не успевшая даже ничего сделать Цитата:
Честно ниче глупее пока в этом месяце не читал))) вы сами то когда сочиняли эту отмазку для русского гвардейца понимали всю бредовость происходящего?)) Вы же сейчас хуже соловья и киселя,те то хоть деньги за свою работу получают по обелению преступника а вы на бесплатных щах сейчас это несёте)) вот 100% уверен случись у нас такое и попади под сапог копа ваша знакомая или жена или тетя то вы начали бы петь явно по другому)) что-то вроде про фашистов в погонах,про людоедскую полицию и тоталитарную власть) а и да аргумент что он не мог раздумывать не подходит,иначе по вашей логике вся нац гвардия толкаясь с митингующими должна не раздумывая шмалять в них из боевого оружия и пинать ногами,мало ли вдруг в этой толпе из 10 тысяч человек кто-то с гранатой стоит))
Маркс:
Сразу видно диванных воинов, которые не представляют себе степень подготовки спецназа. Ну посмотрите со своего дивана хотя бы фильмы тех же американцев, почитайте книги
Сразу видно диванных воинов, которые не представляют себе степень подготовки спецназа. Ну посмотрите со своего дивана хотя бы фильмы тех же американцев, почитайте книги
А ну вы то зелёный берет видно явно в джунглях Вьетнама все изучили,хотя нет раз вы предлагаете посмотреть американские фильмы то вы также сидите на диване и рассуждаете о том что видели в киношках)) какой фильм надо посмотреть чтобы знать о подготовке спецназа? Коммандо,Рэмбо 3 или или горячие головы 2?))
Цитата:
Маркс:
Этих бойцов учат реагировать на уровне инстинктов, потому что задумываться - это потеря времени, которого в критической ситуации может и не быть. А если такой специалист попрактиковался в спецоперациях, находясь в горячих точках, где любое промедление смерти подобно, то эти навыки настолько прочно закрепились в сознании, что от них трудно избавиться даже в трижды мирной жизни.
Этих бойцов учат реагировать на уровне инстинктов, потому что задумываться - это потеря времени, которого в критической ситуации может и не быть. А если такой специалист попрактиковался в спецоперациях, находясь в горячих точках, где любое промедление смерти подобно, то эти навыки настолько прочно закрепились в сознании, что от них трудно избавиться даже в трижды мирной жизни.
Во первых это нац гвардия либо полиция и не какие не спецназовцы из разных точек, во вторых нац гвардию/полицию учат разгонять митинги и не вестись на провокации при которых кстати негласное требование прессу, женщин, детей и инвалидов лучше не трогать иначе картинка в западных СМИ получится адовая
В третьих этот Воин прекрасно видел кто вышел ему на встречу,это был не бугай двухметровый который размахивал арматурой,это была тетка толком не успевшая даже ничего сделать Цитата:
Маркс:
. Раздумывать о том, чего хотела эта женщина, просто поговорить по душам или подорвать группу гранатой, пожертвовав при этом собой, не имело никакого смысла
. Раздумывать о том, чего хотела эта женщина, просто поговорить по душам или подорвать группу гранатой, пожертвовав при этом собой, не имело никакого смысла
Честно ниче глупее пока в этом месяце не читал))) вы сами то когда сочиняли эту отмазку для русского гвардейца понимали всю бредовость происходящего?)) Вы же сейчас хуже соловья и киселя,те то хоть деньги за свою работу получают по обелению преступника а вы на бесплатных щах сейчас это несёте)) вот 100% уверен случись у нас такое и попади под сапог копа ваша знакомая или жена или тетя то вы начали бы петь явно по другому)) что-то вроде про фашистов в погонах,про людоедскую полицию и тоталитарную власть) а и да аргумент что он не мог раздумывать не подходит,иначе по вашей логике вся нац гвардия толкаясь с митингующими должна не раздумывая шмалять в них из боевого оружия и пинать ногами,мало ли вдруг в этой толпе из 10 тысяч человек кто-то с гранатой стоит))
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 17:40
Цитата:
Кто вам чего отключил?
Всё работает,но я не смотрю ни тех ни других,не интересно.
Сабыр:
К сожалению,один ТРУС отключил нам их..
К сожалению,один ТРУС отключил нам их..
Кто вам чего отключил?
Всё работает,но я не смотрю ни тех ни других,не интересно.
a
(Полноправные пользователи)
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Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 17:41
не, я таких пис ателей в стиле Серик
даже по диагонали перестал читать.
что, там, наверное как всегда оправдание..
чего...
он даже сам себе не сможет обьяснить.
это.
потому что...
[Исправлено: alex_60, 27.01.2021 - 17:44]
даже по диагонали перестал читать.
что, там, наверное как всегда оправдание..
чего...
он даже сам себе не сможет обьяснить.
это.
потому что...
[Исправлено: alex_60, 27.01.2021 - 17:44]
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 17:45
Цитата:
Старик это у американцев,а Путин в хорошей физической форме.
Victor Yang:
А я вот не верю что 70-летнему старику нужен такой дворец.
А я вот не верю что 70-летнему старику нужен такой дворец.
Старик это у американцев,а Путин в хорошей физической форме.
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 17:45
Цитата:
Ну вы сразу с козырей зашли. Чувствуется суровая диванная подготовка старой школы.
Цитата:
По крайней мере на собственной шкуре почувствовал, как вдалбливают знания и навыки, чтобы в любой ситуации воин мог действовать на уровне инстинктов, не подключая мозг. А в любом воинском уставе можно найти слова "беспрекословное подчинение", что означает полное отсутствие возражений и собственных придумок. Так что совсем не обязательно ездить во Вьетнам, чтобы познать азы базовой военной подготовки.
Кстати, назвав зеленые береты, вы прокололись как шпион.
Цитата:
То, что уважительно написали военного с большой буквы, это уже большая победа разума над чувствами. Но то, что взяли на себя роль ясновидящего совершенно не красит вас, как оппонента.
Цитата:
То есть карликов с гранатами можно было пропускать безоговорочно?
Цитата:
Вы там определитесь сначала, когда мозг включать, когда выключать, а потом будем решать кто хуже. Похоже вы утром забыли голову в прикроватной тумбочке, поэтому и несете свою любимую пургу.
abaika95:
Коммандо,Рэмбо 3 или или горячие головы 2?
Коммандо,Рэмбо 3 или или горячие головы 2?
Ну вы сразу с козырей зашли. Чувствуется суровая диванная подготовка старой школы.
Цитата:
abaika95:
А ну вы то зелёный берет видно явно в джунглях Вьетнама все изучили
А ну вы то зелёный берет видно явно в джунглях Вьетнама все изучили
По крайней мере на собственной шкуре почувствовал, как вдалбливают знания и навыки, чтобы в любой ситуации воин мог действовать на уровне инстинктов, не подключая мозг. А в любом воинском уставе можно найти слова "беспрекословное подчинение", что означает полное отсутствие возражений и собственных придумок. Так что совсем не обязательно ездить во Вьетнам, чтобы познать азы базовой военной подготовки.
Кстати, назвав зеленые береты, вы прокололись как шпион.
Цитата:
abaika95:
В третьих этот Воин прекрасно видел кто вышел ему на встречу
В третьих этот Воин прекрасно видел кто вышел ему на встречу
То, что уважительно написали военного с большой буквы, это уже большая победа разума над чувствами. Но то, что взяли на себя роль ясновидящего совершенно не красит вас, как оппонента.
Цитата:
abaika95:
это был не бугай двухметровый
это был не бугай двухметровый
То есть карликов с гранатами можно было пропускать безоговорочно?
Цитата:
abaika95:
Вы же сейчас хуже соловья и киселя
Вы же сейчас хуже соловья и киселя
Вы там определитесь сначала, когда мозг включать, когда выключать, а потом будем решать кто хуже. Похоже вы утром забыли голову в прикроватной тумбочке, поэтому и несете свою любимую пургу.
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 18:00
Цитата:
Ну дык я больше не смог выдумать какие вы могли мне фильмы посоветовать)) не Джеймса Бонда же)
Цитата:
Ну и причем тут ваша служба в стройбате,подготовка спецназовца,долг,подчинение и то что полицейский пнул женщину в живот,вас в стройбате так учили делать? Цитата:
Если бы вы иногда использовали свой коммунистический мозг по назначению и включали логику вместо того чтобы выдумывать как ещё съязвить оппоненту, то до вас бы дошло что тут не надо быть ясновидящим или шаманом чтобы понять,ЧТО данный Воин видел человека перед ним (он его ударил потомучто) и не надо быть Чумаком или врачом-офтольмологом чтобы не заметить что это на встречу вышла женщина) и да он пнул и дальше пошел за это ещё ему надо накинуть в копилку преступлений
Цитата:
Бред обыкновенный и передергивание (ваше любимое занятие)
Цитата:
Бред среднего пошиба)
На аргументы так и не ответили
Если была бы на месте этой тетки ваша мама или жена то сколько раз вы бы позвонили в правозащитные организации СМИ и в Гаагу с просьбой помочь в этом деле? 1150 раз или 100500?))
Маркс:
Ну вы сразу с козырей зашли. Чувствуется суровая диванная подготовка старой школы.
Ну вы сразу с козырей зашли. Чувствуется суровая диванная подготовка старой школы.
Ну дык я больше не смог выдумать какие вы могли мне фильмы посоветовать)) не Джеймса Бонда же)
Цитата:
Маркс:
По крайней мере на собственной шкуре почувствовал, как вдалбливают знания и навыки, чтобы в любой ситуации воин мог действовать на уровне инстинктов, не подключая мозг. А в любом воинском уставе можно найти слова "беспрекословное подчинение", что означает полное отсутствие возражений и собственных придумок. Так что совсем не обязательно ездить во Вьетнам, чтобы познать азы базовой военной подготовки.
По крайней мере на собственной шкуре почувствовал, как вдалбливают знания и навыки, чтобы в любой ситуации воин мог действовать на уровне инстинктов, не подключая мозг. А в любом воинском уставе можно найти слова "беспрекословное подчинение", что означает полное отсутствие возражений и собственных придумок. Так что совсем не обязательно ездить во Вьетнам, чтобы познать азы базовой военной подготовки.
Ну и причем тут ваша служба в стройбате,подготовка спецназовца,долг,подчинение и то что полицейский пнул женщину в живот,вас в стройбате так учили делать? Цитата:
Маркс:
Но то, что взяли на себя роль ясновидящего совершенно не красит вас, как оппонента.
Но то, что взяли на себя роль ясновидящего совершенно не красит вас, как оппонента.
Если бы вы иногда использовали свой коммунистический мозг по назначению и включали логику вместо того чтобы выдумывать как ещё съязвить оппоненту, то до вас бы дошло что тут не надо быть ясновидящим или шаманом чтобы понять,ЧТО данный Воин видел человека перед ним (он его ударил потомучто) и не надо быть Чумаком или врачом-офтольмологом чтобы не заметить что это на встречу вышла женщина) и да он пнул и дальше пошел за это ещё ему надо накинуть в копилку преступлений
Цитата:
Маркс:
То есть карликов с гранатами можно было пропускать безоговорочно?
То есть карликов с гранатами можно было пропускать безоговорочно?
Бред обыкновенный и передергивание (ваше любимое занятие)
Цитата:
Маркс:
Вы там определитесь сначала, когда мозг включать, когда выключать, а потом будем решать кто хуже. Похоже вы утром забыли голову в прикроватной тумбочке, поэтому и несете свою любимую пургу
Вы там определитесь сначала, когда мозг включать, когда выключать, а потом будем решать кто хуже. Похоже вы утром забыли голову в прикроватной тумбочке, поэтому и несете свою любимую пургу
Бред среднего пошиба)
На аргументы так и не ответили
Если была бы на месте этой тетки ваша мама или жена то сколько раз вы бы позвонили в правозащитные организации СМИ и в Гаагу с просьбой помочь в этом деле? 1150 раз или 100500?))
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 18:02
Цитата:
Поэтому он в бункере сидит а во дворце у него шест) форму поддерживает так)
Добринцофф:
Старик это у американцев,а Путин в хорошей физической форме.
Старик это у американцев,а Путин в хорошей физической форме.
Поэтому он в бункере сидит а во дворце у него шест) форму поддерживает так)
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 18:14
Цитата:
Вы кроме стройбата нигде не были? Хотя это и есть самые звери - им даже оружие не дают, боятся.Цитата:
Вот вы такой опытный, объясните нам непросвещенным, помощник министра здравоохранения США - женщина?Цитата:
Вы только такую пургу и воспринимаете адекватно.
Цитата:
Моих бы там не было. А вобще нужно со своими женщинами вовремя разбираться и пистолеты не разбрасывать где попало. Так что наказания без вины не бывает, Шарапов!
abaika95:
Ну и причем тут ваша служба в стройбате
Ну и причем тут ваша служба в стройбате
Вы кроме стройбата нигде не были? Хотя это и есть самые звери - им даже оружие не дают, боятся.Цитата:
abaika95:
и не надо быть Чумаком или врачом-офтольмологом чтобы не заметить что это на встречу вышла женщина
и не надо быть Чумаком или врачом-офтольмологом чтобы не заметить что это на встречу вышла женщина
Вот вы такой опытный, объясните нам непросвещенным, помощник министра здравоохранения США - женщина?Цитата:
abaika95:
Бред обыкновенный и передергивание (ваше любимое занятие)
Бред обыкновенный и передергивание (ваше любимое занятие)
Вы только такую пургу и воспринимаете адекватно.
Цитата:
abaika95:
Если была бы на месте этой тетки ваша мама или жена
Если была бы на месте этой тетки ваша мама или жена
Моих бы там не было. А вобще нужно со своими женщинами вовремя разбираться и пистолеты не разбрасывать где попало. Так что наказания без вины не бывает, Шарапов!
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