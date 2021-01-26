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Маркс:

Сразу видно диванных воинов, которые не представляют себе степень подготовки спецназа. Ну посмотрите со своего дивана хотя бы фильмы тех же американцев, почитайте книги

Маркс:

Этих бойцов учат реагировать на уровне инстинктов, потому что задумываться - это потеря времени, которого в критической ситуации может и не быть. А если такой специалист попрактиковался в спецоперациях, находясь в горячих точках, где любое промедление смерти подобно, то эти навыки настолько прочно закрепились в сознании, что от них трудно избавиться даже в трижды мирной жизни.

Маркс:

. Раздумывать о том, чего хотела эта женщина, просто поговорить по душам или подорвать группу гранатой, пожертвовав при этом собой, не имело никакого смысла

Цитата:А ну вы то зелёный берет видно явно в джунглях Вьетнама все изучили,хотя нет раз вы предлагаете посмотреть американские фильмы то вы также сидите на диване и рассуждаете о том что видели в киношках)) какой фильм надо посмотреть чтобы знать о подготовке спецназа? Коммандо,Рэмбо 3 или или горячие головы 2?))Цитата:Во первых это нац гвардия либо полиция и не какие не спецназовцы из разных точек, во вторых нац гвардию/полицию учат разгонять митинги и не вестись на провокации при которых кстати негласное требование прессу, женщин, детей и инвалидов лучше не трогать иначе картинка в западных СМИ получится адоваяВ третьих этот Воин прекрасно видел кто вышел ему на встречу,это был не бугай двухметровый который размахивал арматурой,это была тетка толком не успевшая даже ничего сделать Цитата:Честно ниче глупее пока в этом месяце не читал))) вы сами то когда сочиняли эту отмазку для русского гвардейца понимали всю бредовость происходящего?)) Вы же сейчас хуже соловья и киселя,те то хоть деньги за свою работу получают по обелению преступника а вы на бесплатных щах сейчас это несёте)) вот 100% уверен случись у нас такое и попади под сапог копа ваша знакомая или жена или тетя то вы начали бы петь явно по другому)) что-то вроде про фашистов в погонах,про людоедскую полицию и тоталитарную власть) а и да аргумент что он не мог раздумывать не подходит,иначе по вашей логике вся нац гвардия толкаясь с митингующими должна не раздумывая шмалять в них из боевого оружия и пинать ногами,мало ли вдруг в этой толпе из 10 тысяч человек кто-то с гранатой стоит))