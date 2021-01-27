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≡ Охранники задержали вора, который спрятался на ночь в супермаркете Карабалыка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40805
Охранники задержали вора, который спрятался на ночь в супермаркете Карабалыка
Отправлено: 27.01.21 - 17:29
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17-летнего парня, который взял из кассы 150 тыс тенге, задержали сотрудники пультовой охраны. Подробности неудавшегося преступления рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2146
Re: Охранники задержали вора, который спрятался на ночь в...
Отправлено: 27.01.21 - 17:29
#1
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Молодцы! Хочу в охранники!

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