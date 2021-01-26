Отправлено: - 15:15

abaika95:

Просто вышла на встречу

Цитата:Сразу видно диванных воинов, которые не представляют себе степень подготовки спецназа. Ну посмотрите со своего дивана хотя бы фильмы тех же американцев, почитайте книги. Этих бойцов учат реагировать на уровне инстинктов, потому что задумываться - это потеря времени, которого в критической ситуации может и не быть. А если такой специалист попрактиковался в спецоперациях, находясь в горячих точках, где любое промедление смерти подобно, то эти навыки настолько прочно закрепились в сознании, что от них трудно избавиться даже в трижды мирной жизни.Следовательно, такое поведение человека со спецподготовкой, находящегося под прессингом толпы, понимающего опасность внезапного нападения, можно охарактеризовать только как отличный уровень профессиональной подготовки. Недаром их заставляют кричать "Всем лежать, работает ОМОН!", что позволяет обойтись без лишних жертв при правильном поведении посторонних лиц, непричастных и не ищущих проблем (в отличие от буром попёршей тётенки).Женщина достаточно неожиданно вышла в зону контроля левого спецназовца, который находился в защитном шлеме с ограниченным обзором и вполне мог заметить опасность для группы в последний момент. Раздумывать о том, чего хотела эта женщина, просто поговорить по душам или подорвать группу гранатой, пожертвовав при этом собой, не имело никакого смысла. Тем более, что рядом были боевые товарищи, а выступления были не санкционированы и никакого регламента действий не могло быть предусмотрено при сдерживании незаконных демаршей. Поэтому неудивительно, что сработал инстинкт хорошо подготовленного человека, убрать возникшую опасность, а так как руки были заняты, то вполне оправданно для инстинктивного движения - сделать это ногой.