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≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40804
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 26.01.21 - 12:50
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Хочется, конечно, верить, что это происходит только в России и точно не произойдет у нас. Хочется верить, что наши, казахстанские полицейские не будут получать такого откровенного удовольствия, избивая других людей.
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viktorian85
§ viktorian85
(Пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
162
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 14:45
#45
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Так Навальный и не доказал что это дворец Путина. Фактов нету. Путин всю жизнь живёт в одной резиденции под Москвой. Только дураки поверят что Путин 15 лет строит себе дворец с кальяными, казино и т.д. Человек отдыхает всю жизнь на природе с Шойгу. Ну школоте в очередной раз мозги промыли псевдорасследованием.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1037
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 15:15
#46
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Цитата:
abaika95:
Просто вышла на встречу

Сразу видно диванных воинов, которые не представляют себе степень подготовки спецназа. Ну посмотрите со своего дивана хотя бы фильмы тех же американцев, почитайте книги. Этих бойцов учат реагировать на уровне инстинктов, потому что задумываться - это потеря времени, которого в критической ситуации может и не быть. А если такой специалист попрактиковался в спецоперациях, находясь в горячих точках, где любое промедление смерти подобно, то эти навыки настолько прочно закрепились в сознании, что от них трудно избавиться даже в трижды мирной жизни.

Следовательно, такое поведение человека со спецподготовкой, находящегося под прессингом толпы, понимающего опасность внезапного нападения, можно охарактеризовать только как отличный уровень профессиональной подготовки. Недаром их заставляют кричать "Всем лежать, работает ОМОН!", что позволяет обойтись без лишних жертв при правильном поведении посторонних лиц, непричастных и не ищущих проблем (в отличие от буром попёршей тётенки).

Женщина достаточно неожиданно вышла в зону контроля левого спецназовца, который находился в защитном шлеме с ограниченным обзором и вполне мог заметить опасность для группы в последний момент. Раздумывать о том, чего хотела эта женщина, просто поговорить по душам или подорвать группу гранатой, пожертвовав при этом собой, не имело никакого смысла. Тем более, что рядом были боевые товарищи, а выступления были не санкционированы и никакого регламента действий не могло быть предусмотрено при сдерживании незаконных демаршей. Поэтому неудивительно, что сработал инстинкт хорошо подготовленного человека, убрать возникшую опасность, а так как руки были заняты, то вполне оправданно для инстинктивного движения - сделать это ногой.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
459
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 15:31
#47
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Цитата:
NG.kz:
не доказал что это дворец Путина. Фактов нету

Вы такая смешная :lol: Срочно отключайте путивизор и включайте мозг :lol:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1037
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 15:39
#48
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Цитата:
Сабыр:
Срочно отключайте путивизор и включайте мозг

То есть, если наоборот, то нужно включить дождевизор или эховизор и отключить мозг?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
459
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 15:42
#49
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Цитата:
Маркс:
дождевизор или эховизор

К сожалению,один ТРУС отключил нам их.. Странно,если тебе нечего боятся,то почему такая диктатура? При Ельцине даже "Куклы" были на НТВ. А сейчас.. сплошной путивизор и без альтернативы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10632
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 15:48
#50
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Цитата:
Маркс:
или эховизор и отключить мозг?


О ,там такие идиоты.отбросы общества можно сказать,
обиженные,которых жизнь выкинула из нормальной жизни.
а половину вообще из страны.
на обочину, вот они там свою желчь и изливают каждый день
и каждую ночь.
как стая шакалов.
читал их года два назад,почти каждый день,
для общего развития,потом перестал.
сейчас начал опять, а там ничего не изменилось.
абсолютно.
Гудковы,Каспаров, Илларионов и подобные все тоже само пишут ,что писали.
ничего нового.

[Исправлено: alex_60, 27.01.2021 - 15:53]
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