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≡ "83 случая за 15 дней" - Новые данные о заболеваемости пневмонией с признаками КВИ в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40802
"83 случая за 15 дней" - Новые данные о заболеваемости пневмонией с признаками КВИ в Костанайской области
Отправлено: 27.01.21 - 12:24
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С 1 по 15 января в регионе зарегистрированы 83 случая заболевания пневмонией с признаками КВИ - столько же, как за вторую половину декабря. Выздоровели 55 пациентов. Были ли случаи летального исхода, в ответе не уточняются.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2144
Re: "83 случая за 15 дней" - Новые данные о...
Отправлено: 27.01.21 - 12:24
#1
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Навряд ли Бог назначил срок,
чтоб род людской угас,
– что в мире делать будет Бог,
когда не станет нас?

И. Губерман
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