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≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40802
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 26.01.21 - 12:50
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Хочется, конечно, верить, что это происходит только в России и точно не произойдет у нас. Хочется верить, что наши, казахстанские полицейские не будут получать такого откровенного удовольствия, избивая других людей.
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
51
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 10:51
#30
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Цитата:
yudjin:
ну не стоит так свято верить оппозиционным ресурсам.

Дело не в том каким ресурсам я доверяю. Я точно не верю в западных агентов и козни госдепа. Я точно не верю в то, что полицейский имеет право бить женщину ногой в живот, после чего она минимум сутки лежит в больнице. Я точно не верю заявлениям должностного лица, которое предлагает поверить на слово, что у него нет дворца под Геленджиком. Я верю фактам - выпискам из росреестра, которые есть в расследовании Навального. Я верю должностной инструкции ФСО, которая не предусматривает охрану дворцов каких-то российских бизнесменов. И я могу поверить публичному расследованию и суду, где на основе документов докажут обратное.
Цитата:
yudjin:
вышло много молодежи

Во-первых, это не означает, что у молодежи нет своего мнения. Я тоже считаюсь молодежью, так как мне нет 25 и очень далеко до 30-летия.
Во-вторых, я повторюсь, что все эти вопросы можно решить с помощью организации санкционированного митинга. Несовершеннолетних тупо не пропустят на входе на площадь возле рамок металлоискателей. А с 18 лет они имеют такое же право быть услышанными, как и остальные граждане страны.В противном случае у меня складывается впечатление, что власть не за безопасность детей беспокоится, а скорее просто подавляют несогласных.
Цитата:
alex_60:
организаторы новых майданов и их участники пытаются сейчас максимально опорочить силовиков,

Что касается силовиков, то порочат они скорее сами себя. Когда полицейский держат в рабстве и насилует мужчину в Мендыкаринском районе, когда выясняется, что полицейские крышевали наркоторговлю. Или когда необоснованно бьют в живот женщину. Никто его за ногу не дергал, про спущенное забрало шлема уже соврал, поэтому как и все должен ответить строго по закону.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6686
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 10:58
#31
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Цитата:
Добринцофф:
Тётка по делом получила ,ибо нефик лезть под горячую руку.Какого она вообще попёрлась на старости в самый эпицентр событий,ладно мололетки безмозглые ,для них это тусовка развлечение,красивые фоточки в инсте и не более,а эта то куда.

То что тетка поперлась на старости лет туда не означает что ее вот так на ровном месте можно сбить ногой в живот
Цитата:
alex_60:
кто то тут пишел ,шла мимо,ничего не знала... тетка специально приехала за 150 км из районного центра

Ну завтра г-а Ведлер приехавшая за 150 км из района, выйдет в городе на площадь с плакатом что надо время перевести а ее ОМОНовец просто пнет ногой в живот,тоже будем утверждать что заслужила? Ой и ей не больно,нефиг притворятся и вообще....
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10631
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 11:01
#32
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
. Я точно не верю в западных агентов и козни госдепа.


ну честно.
ну чушь написана же .
умиляет наивность автора.
спишем на молодость.
даже комментировать смысла нет.

[Исправлено: alex_60, 27.01.2021 - 11:02]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6686
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 11:03
#33
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Я точно не верю в западных агентов и козни госдепа.

Ну и зря
То что Путин имеет дворец который раскопал якобы ФБК не означает что США не хочет его свергнуть) одно другому не мешает
США всю историю пользовались привлечением на свою сторону СМИ и активистов (5 колона) против ненавистных правителей
И в России вполне работают по старому сценарию
И да тут же сразу это не означает что можно бить людей в живот при разгоне митинга)

[Исправлено: abaika95, 27.01.2021 - 11:04]
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lavprof
§ lavprof
(Пользователи)
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
16
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 11:17
#34
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Во-первых, это не означает, что у молодежи нет своего мнения.

насколько я знаю молодежь, у большинства из них (лет до 25 так) как раз нет своего мнения, особенно, что касается политики, и в этой своей массе они пойдут туда, куда позовут. И большинство даже не сможет аргументировать, что они своим митингом хотели сказать.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7672
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 11:52
#35
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
А полицейскому никто не давал права бить ее в живот.

Товарищ не бил,он отбивался от озверевших протестующих,кто знает что у этой тетки на уме,может кислотой в лицо брызнет,а может ножом пырнёт,тут выше в комментариях уже подметили,что американский полицейский запросто мог застрелить её.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7672
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 11:53
#36
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Цитата:
abaika95:
Ну завтра г-а Ведлер приехавшая за 150 км из района, выйдет в городе на площадь с плакатом что надо время перевести а ее ОМОНовец просто пнет ногой в живот,тоже будем утверждать что заслужила?

Да кому она нужна со своей параноей.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7672
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 11:59
#37
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Цитата:
abaika95:
То что тетка поперлась на старости лет туда не означает что ее вот так на ровном месте можно сбить ногой в живот

Ты видео видел,где там ровное место?Если она приехала протестовать и высказывать своё мнение,то надо было протестовать,а не кидаться на полицейского и никто бы её не тронул.
Она бежит как камикадзе сломя голову под ноги ,готовая вцепиться омоновцу в горло,а он что должен был ей вежливо ответить женщина идите на х... пожалуйста тут без вас тошно?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6686
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 12:01
#38
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Цитата:
Добринцофф:
Товарищ не бил,он отбивался от озверевших протестующих,

На видео четко видно что ни от кого он не отбивался а вел подруки задержанного
И на его пути вполне могла идти не участвующая в митингах тетка,можем даже допустить что могла выйти мама полицейского а он сразу ногой в живот Цитата:
Добринцофф:
кто знает что у этой тетки на уме,может кислотой в лицо брызнет,а может ножом пырнёт,тут выше в комментариях уже подметили,что американский полицейский запросто мог застрелить её.

Это издержки работы,когда человек идёт в полицию он должен знать что его в любой момент могут убить и также он должен знать что каждый кто подходит к тебе не собирается тебя убивать. Да в Америке он мог ее застрелить, НО он обязан перед выстрелом предупредить ее чтобы она отошла от него, либо он применит табельное оружие.А тут же он даже не крикнул, как шел так и сбил с ноги в живот
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6686
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 12:05
#39
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Цитата:
Добринцофф:
Ты видео видел,где там ровное место?Если она приехала протестовать и высказывать своё мнение,то надо было протестовать,а не кидаться на полицейского и никто бы её не тронул.

Мы видно разное видео смотрели


Я вот это смотрел,она не кидалась,в истерике не билась перед полицией
Просто вышла на встречу
На ее месте могла быть вполне любая сердобольная горожанка
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10631
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 12:13
#40
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Цитата:
abaika95:
НО он обязан перед выстрелом предупредить ее чтобы она отошла от него, либо он применит табельное оружие.А тут же он даже не крикнул, как шел так и сбил с ноги в живот


ее предупредили,уйди с дороги,
она кинулась блокировать полицейских,
намеренно,после предупреждения
ее с дороги убрали,раз не понимает.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6686
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 12:16
#41
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Цитата:
alex_60:
ее предупредили,уйди с дороги,

Небыло этого
На видео всё видно
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1491
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 12:24
#42
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
порочат они скорее


Какое общество, такие и полицейские - полиция это срез общества.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13636
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 13:41
#43
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Я верю фактам - выпискам из росреестра, которые есть в расследовании Навального.

Выписка, показанная на видео - это ещё совсем не факт. Фактом будет если только лично её получить из рук работника рос.реестра. По видео подлинность определить невозможно.

Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Я верю должностной инструкции ФСО, которая не предусматривает охрану дворцов каких-то российских бизнесменов.

А как проверить - действительно ли показанный человек - сотрудник ФСО?
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
И я могу поверить публичному расследованию и суду, где на основе документов докажут обратное.

Уж кто-кто, а государство сумеет себе сделать нужные документы, если речь идёт о таком уровне.
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Я точно не верю заявлениям должностного лица, которое предлагает поверить на слово, что у него нет дворца под Геленджиком.

А я вот не верю что 70-летнему старику нужен такой дворец. Могу предположить что это могла быть резиденция для отдыха и приёма коллег, но зачем от неё открещиваться?
Георгий ГОВОРОВ:
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