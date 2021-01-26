Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 26.01.21 - 12:50
Хочется, конечно, верить, что это происходит только в России и точно не произойдет у нас. Хочется верить, что наши, казахстанские полицейские не будут получать такого откровенного удовольствия, избивая других людей. Читать новость
yudjin: ну не стоит так свято верить оппозиционным ресурсам.
Дело не в том каким ресурсам я доверяю. Я точно не верю в западных агентов и козни госдепа. Я точно не верю в то, что полицейский имеет право бить женщину ногой в живот, после чего она минимум сутки лежит в больнице. Я точно не верю заявлениям должностного лица, которое предлагает поверить на слово, что у него нет дворца под Геленджиком. Я верю фактам - выпискам из росреестра, которые есть в расследовании Навального. Я верю должностной инструкции ФСО, которая не предусматривает охрану дворцов каких-то российских бизнесменов. И я могу поверить публичному расследованию и суду, где на основе документов докажут обратное. Цитата:
yudjin: вышло много молодежи
Во-первых, это не означает, что у молодежи нет своего мнения. Я тоже считаюсь молодежью, так как мне нет 25 и очень далеко до 30-летия. Во-вторых, я повторюсь, что все эти вопросы можно решить с помощью организации санкционированного митинга. Несовершеннолетних тупо не пропустят на входе на площадь возле рамок металлоискателей. А с 18 лет они имеют такое же право быть услышанными, как и остальные граждане страны.В противном случае у меня складывается впечатление, что власть не за безопасность детей беспокоится, а скорее просто подавляют несогласных. Цитата:
alex_60: организаторы новых майданов и их участники пытаются сейчас максимально опорочить силовиков,
Что касается силовиков, то порочат они скорее сами себя. Когда полицейский держат в рабстве и насилует мужчину в Мендыкаринском районе, когда выясняется, что полицейские крышевали наркоторговлю. Или когда необоснованно бьют в живот женщину. Никто его за ногу не дергал, про спущенное забрало шлема уже соврал, поэтому как и все должен ответить строго по закону.
Добринцофф: Тётка по делом получила ,ибо нефик лезть под горячую руку.Какого она вообще попёрлась на старости в самый эпицентр событий,ладно мололетки безмозглые ,для них это тусовка развлечение,красивые фоточки в инсте и не более,а эта то куда.
То что тетка поперлась на старости лет туда не означает что ее вот так на ровном месте можно сбить ногой в живот Цитата:
alex_60: кто то тут пишел ,шла мимо,ничего не знала... тетка специально приехала за 150 км из районного центра
Ну завтра г-а Ведлер приехавшая за 150 км из района, выйдет в городе на площадь с плакатом что надо время перевести а ее ОМОНовец просто пнет ногой в живот,тоже будем утверждать что заслужила? Ой и ей не больно,нефиг притворятся и вообще....
Георгий ГОВОРОВ: Я точно не верю в западных агентов и козни госдепа.
Ну и зря То что Путин имеет дворец который раскопал якобы ФБК не означает что США не хочет его свергнуть) одно другому не мешает США всю историю пользовались привлечением на свою сторону СМИ и активистов (5 колона) против ненавистных правителей И в России вполне работают по старому сценарию И да тут же сразу это не означает что можно бить людей в живот при разгоне митинга)
Георгий ГОВОРОВ: Во-первых, это не означает, что у молодежи нет своего мнения.
насколько я знаю молодежь, у большинства из них (лет до 25 так) как раз нет своего мнения, особенно, что касается политики, и в этой своей массе они пойдут туда, куда позовут. И большинство даже не сможет аргументировать, что они своим митингом хотели сказать.
Георгий ГОВОРОВ: А полицейскому никто не давал права бить ее в живот.
Товарищ не бил,он отбивался от озверевших протестующих,кто знает что у этой тетки на уме,может кислотой в лицо брызнет,а может ножом пырнёт,тут выше в комментариях уже подметили,что американский полицейский запросто мог застрелить её.
abaika95: Ну завтра г-а Ведлер приехавшая за 150 км из района, выйдет в городе на площадь с плакатом что надо время перевести а ее ОМОНовец просто пнет ногой в живот,тоже будем утверждать что заслужила?
abaika95: То что тетка поперлась на старости лет туда не означает что ее вот так на ровном месте можно сбить ногой в живот
Ты видео видел,где там ровное место?Если она приехала протестовать и высказывать своё мнение,то надо было протестовать,а не кидаться на полицейского и никто бы её не тронул. Она бежит как камикадзе сломя голову под ноги ,готовая вцепиться омоновцу в горло,а он что должен был ей вежливо ответить женщина идите на х... пожалуйста тут без вас тошно?
Добринцофф: Товарищ не бил,он отбивался от озверевших протестующих,
На видео четко видно что ни от кого он не отбивался а вел подруки задержанного И на его пути вполне могла идти не участвующая в митингах тетка,можем даже допустить что могла выйти мама полицейского а он сразу ногой в живот Цитата:
Добринцофф: кто знает что у этой тетки на уме,может кислотой в лицо брызнет,а может ножом пырнёт,тут выше в комментариях уже подметили,что американский полицейский запросто мог застрелить её.
Это издержки работы,когда человек идёт в полицию он должен знать что его в любой момент могут убить и также он должен знать что каждый кто подходит к тебе не собирается тебя убивать. Да в Америке он мог ее застрелить, НО он обязан перед выстрелом предупредить ее чтобы она отошла от него, либо он применит табельное оружие.А тут же он даже не крикнул, как шел так и сбил с ноги в живот
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