Отправлено: - 10:58

Добринцофф:

Тётка по делом получила ,ибо нефик лезть под горячую руку.Какого она вообще попёрлась на старости в самый эпицентр событий,ладно мололетки безмозглые ,для них это тусовка развлечение,красивые фоточки в инсте и не более,а эта то куда.

alex_60:

кто то тут пишел ,шла мимо,ничего не знала... тетка специально приехала за 150 км из районного центра

Цитата:То что тетка поперлась на старости лет туда не означает что ее вот так на ровном месте можно сбить ногой в животЦитата:Ну завтра г-а Ведлер приехавшая за 150 км из района, выйдет в городе на площадь с плакатом что надо время перевести а ее ОМОНовец просто пнет ногой в живот,тоже будем утверждать что заслужила? Ой и ей не больно,нефиг притворятся и вообще....