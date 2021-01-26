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≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40801
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 26.01.21 - 12:50
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Хочется, конечно, верить, что это происходит только в России и точно не произойдет у нас. Хочется верить, что наши, казахстанские полицейские не будут получать такого откровенного удовольствия, избивая других людей.
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
51
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 10:51
#30
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Цитата:
yudjin:
ну не стоит так свято верить оппозиционным ресурсам.

Дело не в том каким ресурсам я доверяю. Я точно не верю в западных агентов и козни госдепа. Я точно не верю в то, что полицейский имеет право бить женщину ногой в живот, после чего она минимум сутки лежит в больнице. Я точно не верю заявлениям должностного лица, которое предлагает поверить на слово, что у него нет дворца под Геленджиком. Я верю фактам - выпискам из росреестра, которые есть в расследовании Навального. Я верю должностной инструкции ФСО, которая не предусматривает охрану дворцов каких-то российских бизнесменов. И я могу поверить публичному расследованию и суду, где на основе документов докажут обратное.
Цитата:
yudjin:
вышло много молодежи

Во-первых, это не означает, что у молодежи нет своего мнения. Я тоже считаюсь молодежью, так как мне нет 25 и очень далеко до 30-летия.
Во-вторых, я повторюсь, что все эти вопросы можно решить с помощью организации санкционированного митинга. Несовершеннолетних тупо не пропустят на входе на площадь возле рамок металлоискателей. А с 18 лет они имеют такое же право быть услышанными, как и остальные граждане страны.В противном случае у меня складывается впечатление, что власть не за безопасность детей беспокоится, а скорее просто подавляют несогласных.
Цитата:
alex_60:
организаторы новых майданов и их участники пытаются сейчас максимально опорочить силовиков,

Что касается силовиков, то порочат они скорее сами себя. Когда полицейский держат в рабстве и насилует мужчину в Мендыкаринском районе, когда выясняется, что полицейские крышевали наркоторговлю. Или когда необоснованно бьют в живот женщину. Никто его за ногу не дергал, про спущенное забрало шлема уже соврал, поэтому как и все должен ответить строго по закону.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6683
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 10:58
#31
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Цитата:
Добринцофф:
Тётка по делом получила ,ибо нефик лезть под горячую руку.Какого она вообще попёрлась на старости в самый эпицентр событий,ладно мололетки безмозглые ,для них это тусовка развлечение,красивые фоточки в инсте и не более,а эта то куда.

То что тетка поперлась на старости лет туда не означает что ее вот так на ровном месте можно сбить ногой в живот
Цитата:
alex_60:
кто то тут пишел ,шла мимо,ничего не знала... тетка специально приехала за 150 км из районного центра

Ну завтра г-а Ведлер приехавшая за 150 км из района, выйдет в городе на площадь с плакатом что надо время перевести а ее ОМОНовец просто пнет ногой в живот,тоже будем утверждать что заслужила? Ой и ей не больно,нефиг притворятся и вообще....
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10630
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 11:01
#32
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
. Я точно не верю в западных агентов и козни госдепа.


ну честно.
ну чушь написана же .
умиляет наивность автора.
спишем на молодость.
даже комментировать смысла нет.

[Исправлено: alex_60, 27.01.2021 - 11:02]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6683
Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 27.01.21 - 11:03
#33
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Я точно не верю в западных агентов и козни госдепа.

Ну и зря
То что Путин имеет дворец который раскопал якобы ФБК не означает что США не хочет его свергнуть) одно другому не мешает
США всю историю пользовались привлечением на свою сторону СМИ и активистов (5 колона) против ненавистных правителей
И в России вполне работают по старому сценарию
И да тут же сразу это не означает что можно бить людей в живот при разгоне митинга)

[Исправлено: abaika95, 27.01.2021 - 11:04]
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