Отправлено: - 10:48

таноми52:

С чего вдруг я "дочь офицера"? НИКОГДА не выдавала себя за другого,

таноми52:

отличие от вас - сына немецкого народа по имени Абай!

таноми52:

На счёт "политика" - мы все здесь такие "политики". Ибо рассуждаем о политических вещах с позиций обывателей, которым известно только то, что разрешено властями...

таноми52:

И что, из-за этого отказаться от СТРАТЕГИЧЕСКИ важного региона?

таноми52:

И вообще, ИЗЫДИ, пацан, надоел!

Цитата:Ну ну)Цитата:И В чем противоречие? Или вам имя Абай не нравится ?)Цитата:Ну даже обывательское мнение должно быть хоть чучуть объективно, у вас то не мнение а заученная методичка вложенная вам в голову вечерним соловьевым) Цитата:Интересная логика,регион был 20 лет как в другой стране и действительно почему Россия должна отказываться от такого локомого кусочка? Если России северный Казахстан понадобится (ну не отказываться же) также будете рассуждать?Цитата:Эка Повезло вашему мужу с таким цветочком)