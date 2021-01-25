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Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40801
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10630
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 18:38
Путин, да, Россию из болота вытащил,
поднял с колен. ворам олигархам
сказал кто в доме хозяин.
армию вывел на должный уровень.
ну сектанты пациента только слюну от злобы могут пускать, у них же задача была развалить и продаться.
хоть черту, хоть дьяволу.
теперь локти кусают,но поздно.
поднял с колен. ворам олигархам
сказал кто в доме хозяин.
армию вывел на должный уровень.
ну сектанты пациента только слюну от злобы могут пускать, у них же задача была развалить и продаться.
хоть черту, хоть дьяволу.
теперь локти кусают,но поздно.
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 26.01.21 - 18:41
Цитата:
В ходе общения с журналистами во вторник Пескову напомнили, что, согласно вчерашнему заявлению Путина, "дворец в Геленджике" ему не принадлежит, однако, по словам журналистов, "в расследовании и не утверждается, что Путин или его родственники являются собственниками объектов юридически, а речь идет о том, что сам комплекс зарегистрирован на неких номинальных лиц".)))
На вопрос журналистов, почему бы, с учетом интереса общественности, не раскрыть все детали, связанные "с дворцом под Геленджиком", Песков ответил: "Это невозможно".)))
В Кремле утверждают, что пресловутый дворец в Краснодарском крае, о котором говорится в расследовании Алексея Навального, принадлежит не президенту Владимиру Путину, а неким предпринимателям, чьи имена называть нельзя.
Владельцами являются предприниматели… Наверное дворец принадлежит Добринцоффу!
elektron:
А вы счета пробейте, кому принадлежат?
А вы счета пробейте, кому принадлежат?
В ходе общения с журналистами во вторник Пескову напомнили, что, согласно вчерашнему заявлению Путина, "дворец в Геленджике" ему не принадлежит, однако, по словам журналистов, "в расследовании и не утверждается, что Путин или его родственники являются собственниками объектов юридически, а речь идет о том, что сам комплекс зарегистрирован на неких номинальных лиц".)))
На вопрос журналистов, почему бы, с учетом интереса общественности, не раскрыть все детали, связанные "с дворцом под Геленджиком", Песков ответил: "Это невозможно".)))
В Кремле утверждают, что пресловутый дворец в Краснодарском крае, о котором говорится в расследовании Алексея Навального, принадлежит не президенту Владимиру Путину, а неким предпринимателям, чьи имена называть нельзя.
Владельцами являются предприниматели… Наверное дворец принадлежит Добринцоффу!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10630
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 18:56
ну тут реакция понятна, в Златоуст обратно не берут.
[Исправлено: alex_60, 26.01.2021 - 18:58]
[Исправлено: alex_60, 26.01.2021 - 18:58]
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 19:29
Цитата:
Рассказывать ВАМ?
А смысл?
ПолиграфЪ Боярышников:
Расскажите нам что именно приподнял?
Расскажите нам что именно приподнял?
Рассказывать ВАМ?
А смысл?
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 19:47
Цитата:
С чего вдруг я "дочь офицера"? НИКОГДА не выдавала себя за другого, в отличие от вас - сына немецкого народа по имени Абай!
На счёт "политика" - мы все здесь такие "политики". Ибо рассуждаем о политических вещах с позиций обывателей, которым известно только то, что разрешено властями...
//Курортная зона которая не приносит доход а сидит на дотациях?//
И что, из-за этого отказаться от СТРАТЕГИЧЕСКИ важного региона?
Это же не на вечно данное обстоятельство. Со временем разовьют, море под боком
И вообще, ИЗЫДИ, пацан, надоел!
abaika95:
вам "дочери офицера" и "политику"
вам "дочери офицера" и "политику"
С чего вдруг я "дочь офицера"? НИКОГДА не выдавала себя за другого, в отличие от вас - сына немецкого народа по имени Абай!
На счёт "политика" - мы все здесь такие "политики". Ибо рассуждаем о политических вещах с позиций обывателей, которым известно только то, что разрешено властями...
//Курортная зона которая не приносит доход а сидит на дотациях?//
И что, из-за этого отказаться от СТРАТЕГИЧЕСКИ важного региона?
Это же не на вечно данное обстоятельство. Со временем разовьют, море под боком
И вообще, ИЗЫДИ, пацан, надоел!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20969
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 20:26
Цитата:
Счас тут - вычитал.
Моника Левински - психолог...
таноми52:
пацан, надоел!
пацан, надоел!
Счас тут - вычитал.
Моника Левински - психолог...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6184
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 20:46
Цитата:
Ну и? дальше то что? Цитата:
Правильно, нарушение закона о распространении информации чужой собственности. дальше то что?
Ну нет у меня Эйфелевой башни, пишите что хотите. Нету и всё тут.
ПолиграфЪ Боярышников:
сам комплекс зарегистрирован на неких номинальных лиц".)))
сам комплекс зарегистрирован на неких номинальных лиц".)))
Ну и? дальше то что? Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
На вопрос журналистов, почему бы, с учетом интереса общественности, не раскрыть все детали, связанные "с дворцом под Геленджиком", Песков ответил: "Это невозможно".)))
На вопрос журналистов, почему бы, с учетом интереса общественности, не раскрыть все детали, связанные "с дворцом под Геленджиком", Песков ответил: "Это невозможно".)))
Правильно, нарушение закона о распространении информации чужой собственности. дальше то что?
Ну нет у меня Эйфелевой башни, пишите что хотите. Нету и всё тут.
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 27.01.21 - 01:01
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6683
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 27.01.21 - 10:48
Цитата:
Ну ну)
Цитата:
И В чем противоречие? Или вам имя Абай не нравится ?)Цитата:
Ну даже обывательское мнение должно быть хоть чучуть объективно, у вас то не мнение а заученная методичка вложенная вам в голову вечерним соловьевым) Цитата:
Интересная логика,регион был 20 лет как в другой стране и действительно почему Россия должна отказываться от такого локомого кусочка? Если России северный Казахстан понадобится (ну не отказываться же) также будете рассуждать?
Цитата:
Эка Повезло вашему мужу с таким цветочком)
таноми52:
С чего вдруг я "дочь офицера"? НИКОГДА не выдавала себя за другого,
С чего вдруг я "дочь офицера"? НИКОГДА не выдавала себя за другого,
Ну ну)
Цитата:
таноми52:
отличие от вас - сына немецкого народа по имени Абай!
отличие от вас - сына немецкого народа по имени Абай!
И В чем противоречие? Или вам имя Абай не нравится ?)Цитата:
таноми52:
На счёт "политика" - мы все здесь такие "политики". Ибо рассуждаем о политических вещах с позиций обывателей, которым известно только то, что разрешено властями...
На счёт "политика" - мы все здесь такие "политики". Ибо рассуждаем о политических вещах с позиций обывателей, которым известно только то, что разрешено властями...
Ну даже обывательское мнение должно быть хоть чучуть объективно, у вас то не мнение а заученная методичка вложенная вам в голову вечерним соловьевым) Цитата:
таноми52:
И что, из-за этого отказаться от СТРАТЕГИЧЕСКИ важного региона?
И что, из-за этого отказаться от СТРАТЕГИЧЕСКИ важного региона?
Интересная логика,регион был 20 лет как в другой стране и действительно почему Россия должна отказываться от такого локомого кусочка? Если России северный Казахстан понадобится (ну не отказываться же) также будете рассуждать?
Цитата:
таноми52:
И вообще, ИЗЫДИ, пацан, надоел!
И вообще, ИЗЫДИ, пацан, надоел!
Эка Повезло вашему мужу с таким цветочком)
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