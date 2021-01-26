Отправлено: - 09:46

ACROS:

Конституция есть, да есть. Право на митинги по Конституции есть, да есть.

ACROS:

Наказание за участие в незаконном митинге есть, да есть.

Цитата:Прошу вас обратить внимание на тот факт, что местная Либертарианская партия подавала заявку на проведение 31 января санкционированного митинга, но получила отказ. Причина - коронавирус и его угрозы. Об этом пишетТак вот, почему-то голосование по поправкам в конституции или парад в июне ковид провести не помешал. Вирус попросили подвинуться на несколько дней. А тут вдруг его так испугались, что запретили митинг. Хотя, по моему личному мнению, это был бы идеальный вариант. Никаких провокаций с участием подростков, их бы просто не пустили на площадь еще на стадии металлоискателя. Никаких палок и камней со стороны протестующих. Совершенно другая картина в глазах тех, кто сомневался в искренности намерений государства в защите прав детей.В интервью Маргариты Юдиной я бы хотел обратить ваше внимание на этот отрывок:- Расскажу, как за картонный стаканчик дела уголовные возбуждают, а за сотрясение мозга — достаточно попросить прощения», - сказала Юдина.Цитата:Да! Наказание для протестующих есть. Предусмотрено оно административным кодексом, и санкция предусматривает штраф. А полицейскому никто не давал права бить ее в живот. И люди требуют справедливости, чтобы ОМОН не был просто карательным органом, а его сотрудники оставались правоохранителями. Я вам также напомню, что за причинение среднего вреда здоровью предусмотрен тюремный срок. И примирения статья не предусматривает. Так почему закон не работает в сторону полиции, почему поощряет безнаказанность? Он кстати успел соврать, что не видел ничего из-за забрала, хотя на фото видно обратное.Кстати, вчера состояние Юдиной ухудшилось.У полиции есть право на применение силы, а не насилия! Это разные вещи.