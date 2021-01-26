Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 26.01.21 - 12:50
Хочется, конечно, верить, что это происходит только в России и точно не произойдет у нас. Хочется верить, что наши, казахстанские полицейские не будут получать такого откровенного удовольствия, избивая других людей. Читать новость
В России: Конституция есть, да есть. Право на митинги по Конституции есть, да есть. Закон о митингах есть, да есть. Митинг официально не разрешён, да не разрешён. Наказание за участие в незаконном митинге есть, да есть. У государства есть право пресекать незаконные митинги, да есть.
Вроде ВСЁ правильно - знала куда шла, знала ЧТО там будет и знала ЧТО за ЭТО будет и знала что там РАБОТАЕТ ОМОН.
А, извинения полицейских и весь этот фарс с сердоболием с участием ТВ- это для либеральной, западной прессы, хотя им по барабану - они традиционно УЖЕ и заранее заточены на обвинения в нарушений прав человека в Россий на свободу волеизлияния и на свободу проведения митингов..
Тимур Гафуров: а вы стаканчики картонные, которые в вас летят, прощаете нам?
Надо понимать её слова, так: признание что, были с её стороны некие агрессивные действия в отношений служителей закона при исполнении ими своих обязанностей ( в картонных стаканчиках, теоретически и практически, могли быть - взрывпакеты, некие другие взрывчатые вещества и так далее). А, это уже, как говорят у нас в Казахстане: другая статья и другой срок. Не существуют ПРАВ без ОБЯЗАННОСТЕЙ, так же как и наоборот.
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Тимур Гафуров: чтобы ударившего меня человека нашли.
НАШЛИ - что искать, он сам пришёл, и дальше что?
Цитата:
Тимур Гафуров: И наказали
За что? Он был при исполнений. Единственное, что можно ему инкриминировать: превышение предела необходимой самообороны. Как правило: этот термин как мыло - можно долго и нудно( по себе знаю) и на годы растянуть это удовольствие к радости адвокатов.
Там и другие картины были, например как прохожий в дыню полицейскому заехал со всего размаха,как толпа пинала каску омоновца. Или омоновцы не люди и их дома не ждут дети? Тётка по делом получила ,ибо нефик лезть под горячую руку.Какого она вообще попёрлась на старости в самый эпицентр событий,ладно мололетки безмозглые ,для них это тусовка развлечение,красивые фоточки в инсте и не более,а эта то куда.
Я когда иду на рыбалку, одеваюсь теплее. Те кто проторчал 7 часов на морозе шли на митинг в ботиночках на тонкой подошве? Или надеялись на чай и печеньки? Умный человек всегда знает куда он идёт и зачем, дабы быть готовым ко всему. Бараны идут туда, куда их гонит чабан.
Я когда иду на рыбалку, одеваюсь теплее. Те кто проторчал 7 часов на морозе шли на митинг в ботиночках на тонкой подошве? Или надеялись на чай и печеньки? Умный человек всегда знает куда он идёт и зачем, дабы быть готовым ко всему. Бар аны идут туда, куда их гонит чабан.
Ниче не понял читая комментарии Мы не нормальное считаем нормальным!! Давайте по полкам разграничим наше видение ситуации Разгонять не санкционированные митинги это НОРМАЛЬНО разгонять дубинками,оттеснять толпу,забирать провокаторов или бить буйных это все в порядке вещей,такая тактика применяется и на западе Но бить человека в живот просто потомучто он вышел тебе на встречу Это НЕ НОРМАЛЬНО при любом разгоне За это сотрудник должен понести ответственность!
Аналог Дождя, Эха и радио Свобода. 95% новостей - про "плохую власть" и повсеместное "нарушение прав человека". Если читать только её - то будет впечатление что действительно Россия - не страна, а Мордор какой-то, где только и происходит что полицейские бьют всех первых попавшихся прохожих и кто не успел убежать - садят в каталажку. Прямо как в сказке про семью Ленина, когда хороший Саша Ульянов хотел убить плохого царя, а его схватили полицейские (тоже, конечно, плохие) и незаслуженно (а как иначе - он же хороший, а царь - плохой) казнили.
В чужом глазу соринку видим,а в своём бревно не замечаем. Автор забыл для сравнения указать события 2011 года. В этом году 10 лет будет этому печальному событию. Но думаю мало где в прессе напишут и вспомнят. Неудобная это тема... Дай Бог,чтоб такое больше не повторилось.
кто то тут пишел ,шла мимо,ничего не знала... тетка специально приехала за 150 км из районного центра
//Я в Питер поехала на протестное собрание. За свободу политзаключенным, за свободу Алексею Навальному, которому грозит опасность в заключении. Против коррупции и беспредела. Законодательство о митингах — разрешенных, не разрешенных — считаю этот закон незаконный.//
Полицейский, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину, как реальную угрозу, на неё среагировав. в америке бы просто застрелили на месте.
ACROS: Конституция есть, да есть. Право на митинги по Конституции есть, да есть.
Прошу вас обратить внимание на тот факт, что местная Либертарианская партия подавала заявку на проведение 31 января санкционированного митинга, но получила отказ. Причина - коронавирус и его угрозы. Об этом пишет РБК. Так вот, почему-то голосование по поправкам в конституции или парад в июне ковид провести не помешал. Вирус попросили подвинуться на несколько дней. А тут вдруг его так испугались, что запретили митинг. Хотя, по моему личному мнению, это был бы идеальный вариант. Никаких провокаций с участием подростков, их бы просто не пустили на площадь еще на стадии металлоискателя. Никаких палок и камней со стороны протестующих. Совершенно другая картина в глазах тех, кто сомневался в искренности намерений государства в защите прав детей. В интервью Маргариты Юдиной я бы хотел обратить ваше внимание на этот отрывок: - Расскажу, как за картонный стаканчик дела уголовные возбуждают, а за сотрясение мозга — достаточно попросить прощения», - сказала Юдина. Цитата:
ACROS: Наказание за участие в незаконном митинге есть, да есть.
Да! Наказание для протестующих есть. Предусмотрено оно административным кодексом, и санкция предусматривает штраф. А полицейскому никто не давал права бить ее в живот. И люди требуют справедливости, чтобы ОМОН не был просто карательным органом, а его сотрудники оставались правоохранителями. Я вам также напомню, что за причинение среднего вреда здоровью предусмотрен тюремный срок. И примирения статья не предусматривает. Так почему закон не работает в сторону полиции, почему поощряет безнаказанность? Он кстати успел соврать, что не видел ничего из-за забрала, хотя на фото видно обратное. Кстати, вчера состояние Юдиной ухудшилось. www.rbc.ru У полиции есть право на применение силы, а не насилия! Это разные вещи.
Георгий ГОВОРОВ: И люди требуют справедливости, чтобы ОМОН не был просто карательным органом
про карателей . организаторы новых майданов и их участники пытаются сейчас максимально опорочить силовиков, изображая их палачами и карателями. а себя, провокаторов, нежными и пушистыми. Увы, мы знаем, что происходит в тех странах, где власть предаёт и сдаёт людей в погонах.
Георгий ГОВОРОВ: Кстати, вчера Юдиной состояние Юдиной ухудшилось.
Обработанная кем-надо Юдина скоро для запада окажется отравленной и улетит в Берлин на лечение.
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ: Никаких провокаций с участием подростков, их бы просто не пустили на площадь еще на стадии металлоискателя. Никаких палок и камней со стороны протестующих.
Гоша, ну не стоит так свято верить оппозиционным ресурсам. К примеру Форбс пишет: В минувшую субботу на улицы российских городов за освобождение Алексея Навального вышло много молодежи. Выход на митинг школьников и студентов — болезненный для современного общества вопрос.
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