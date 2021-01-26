Отправлено: - 20:15

ACROS:

роде ВСЁ правильно - знала куда шла, знала ЧТО там будет и знала ЧТО за ЭТО будет и знала что там РАБОТАЕТ ОМОН.

Цитата:Молодец. Они точно знали куда шли. НО ГЛАВНОЕ они привели детей специально чтобы силовики их избили. Но силовики молодцы на провокация не поддались, поэтому ВОЙ есть, но слабый. НЕ удалась провокация.