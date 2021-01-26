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Количество служебных авто для чиновников сократят в Казахстане
Количество служебных авто для чиновников сократят в Казахстане
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40801
Количество служебных авто для чиновников сократят в Казахстане
Отправлено: 26.01.21 - 14:33
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил сократить количество служебных автомобилей для казахстанских чиновников. По словам Токаева, в ряде стран внедрена практика денежной компенсации вместо персонального служебного транспорта.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7161
Re: Количество служебных авто для чиновников сократят в...
Отправлено: 26.01.21 - 14:33
Цитата:
Уф, ну наконец-то... может с автобусами наладится в Костанае, когда чиновнике на своей шкуре почувствуют как на морозе полчаса стоять на остановке.
Цитата:
Пусть возрождают проездные и ездят как народ, который их содержит.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил сократить количество служебных автомобилей для казахстанских чиновников
Уф, ну наконец-то... может с автобусами наладится в Костанае, когда чиновнике на своей шкуре почувствуют как на морозе полчаса стоять на остановке.
Цитата:
По словам Токаева, в ряде стран внедрена практика денежной компенсации вместо персонального служебного транспорта.
Пусть возрождают проездные и ездят как народ, который их содержит.
Re: Количество служебных авто для чиновников сократят в...
Отправлено: 26.01.21 - 14:36
Ей Богу, как дети. Они что, играются там наверху.
Дайте им (чиновникам: ) шикарные машины; большие оклады; раскошные виллы - что там ещё, пусть их дети поголовно будут учиться за рубежом; унитазы, в конце концов, пусть у них будут золотые - страна в состояний прокормить и содержать своих чиновников - но сделайте при этом самое ГЛАВНОЕ - ПОБЕДИТЕ КОРРУПЦИЮ.
За малейшую коррупционную провинность- РАССТРЕЛ, РАССТРЕЛ и ещё раз РАССТРЕЛ.
Вот тогда будет, со временем, порядок.
Дайте им (чиновникам: ) шикарные машины; большие оклады; раскошные виллы - что там ещё, пусть их дети поголовно будут учиться за рубежом; унитазы, в конце концов, пусть у них будут золотые - страна в состояний прокормить и содержать своих чиновников - но сделайте при этом самое ГЛАВНОЕ - ПОБЕДИТЕ КОРРУПЦИЮ.
За малейшую коррупционную провинность- РАССТРЕЛ, РАССТРЕЛ и ещё раз РАССТРЕЛ.
Вот тогда будет, со временем, порядок.
Re: Количество служебных авто для чиновников сократят в...
Отправлено: 26.01.21 - 14:58
Цитата:
Акрос вот вы социолог а сути не видите)
Ведь коррупцию победить можно за 2-3 дня,на всех вот абсолютно на всех чиновников в одном известном ведомстве есть папочка,и в ней расписано-сколько взял,где,кто дал,и что говорил при этом) но кроме коррупции в нашей системе есть ещё и политический момент) ведь власть это не пять-шесть человек которых все боятся и безприкасловно выполняют их приказы.Да класть всем в отдаленных регионах на то что там в центре кто-то что-то в парламенте принял) будете к нам лезть,мы тут местные князьки захотим народ против вас наусьскаем (запад наш тому пример) А вот имея рычаг давления на каждого чинушу на местах в виде папочки где все записано,чинуши ведут себя уже поспокойнее) ну не каждый уже будет перечить против центра зная что сам замарался и на него в любой момент могут выдать ордер на отстрел, как на собаку,и народ уже тут не помощник,народ сам будет рвать) Фургал и мэр Якутска Авксеньтева кстати яркие примеры из России,начали популизмом заниматься,заигрывать с народом,атрибуты власти песочить,якобы против коррупции идти,заслонять поплуряностью того кого заслонять нельзя) тут же на одного нашлась папочка с данными о том что он убийца а другая срочно заболела) на всех есть компромат а на кого нет,надо сделать чтобы появился)
ACROS:
в конце концов, пусть у них будут золотые - страна в состояний прокормить и содержать своих чиновников - но сделайте при этом самое ГЛАВНОЕ - ПОБЕДИТЕ КОРРУПЦИЮ. За малейшую коррупционную провинность- РАССТРЕЛ, РАССТРЕЛ и ещё раз РАССТРЕЛ. Вот тогда будет, со временем, порядок.
в конце концов, пусть у них будут золотые - страна в состояний прокормить и содержать своих чиновников - но сделайте при этом самое ГЛАВНОЕ - ПОБЕДИТЕ КОРРУПЦИЮ. За малейшую коррупционную провинность- РАССТРЕЛ, РАССТРЕЛ и ещё раз РАССТРЕЛ. Вот тогда будет, со временем, порядок.
Акрос вот вы социолог а сути не видите)
Ведь коррупцию победить можно за 2-3 дня,на всех вот абсолютно на всех чиновников в одном известном ведомстве есть папочка,и в ней расписано-сколько взял,где,кто дал,и что говорил при этом) но кроме коррупции в нашей системе есть ещё и политический момент) ведь власть это не пять-шесть человек которых все боятся и безприкасловно выполняют их приказы.Да класть всем в отдаленных регионах на то что там в центре кто-то что-то в парламенте принял) будете к нам лезть,мы тут местные князьки захотим народ против вас наусьскаем (запад наш тому пример) А вот имея рычаг давления на каждого чинушу на местах в виде папочки где все записано,чинуши ведут себя уже поспокойнее) ну не каждый уже будет перечить против центра зная что сам замарался и на него в любой момент могут выдать ордер на отстрел, как на собаку,и народ уже тут не помощник,народ сам будет рвать) Фургал и мэр Якутска Авксеньтева кстати яркие примеры из России,начали популизмом заниматься,заигрывать с народом,атрибуты власти песочить,якобы против коррупции идти,заслонять поплуряностью того кого заслонять нельзя) тут же на одного нашлась папочка с данными о том что он убийца а другая срочно заболела) на всех есть компромат а на кого нет,надо сделать чтобы появился)
Re: Количество служебных авто для чиновников сократят в...
Отправлено: 26.01.21 - 15:21
Цитата:
Вижу: но тогда вопрос ставит надо, как ставит сантехник дядя Вася:
система прогнила, надо полностью менять систему отопления.
Потому что, "папочки" - это бесконечно и бесмысленно и самое главное - ради чего: ради животных, клановых интересов. Ведь ради чего существуют эти "папочки":- сладко есть, вкусно спать на ДАРМОВОМ.
При полностью заменённой системе отопления, снизу доверху и наоборот, в стране найдётся МНОГО умных, деловых и порядочных людей, не обременённых этими пресловутыми "папочками".
В конце концов: не Боги горшки обжигают, и незаменимых НЕТ.
Страна, не заново созданная с нуля тридцать лет назад государство, а страна Казахстан - как то же существовала до этих "папочек" и сумела за эти годы существования расшириться до огромных размеров и сохранить , как модно ныне, свою идентичность.
abaika95:
а сути не видите)
а сути не видите)
Вижу: но тогда вопрос ставит надо, как ставит сантехник дядя Вася:
система прогнила, надо полностью менять систему отопления.
Потому что, "папочки" - это бесконечно и бесмысленно и самое главное - ради чего: ради животных, клановых интересов. Ведь ради чего существуют эти "папочки":- сладко есть, вкусно спать на ДАРМОВОМ.
При полностью заменённой системе отопления, снизу доверху и наоборот, в стране найдётся МНОГО умных, деловых и порядочных людей, не обременённых этими пресловутыми "папочками".
В конце концов: не Боги горшки обжигают, и незаменимых НЕТ.
Страна, не заново созданная с нуля тридцать лет назад государство, а страна Казахстан - как то же существовала до этих "папочек" и сумела за эти годы существования расшириться до огромных размеров и сохранить , как модно ныне, свою идентичность.
Количество служебных авто для чиновников сократят в Казахстане
Отправлено: 26.01.21 - 15:45
Цитата:
Меняли вроде уже два раза в первом случае появились органы и первые папочки а во втором этих папочек стало больше)
И да в первом случае вырвали систему с корнем пока всех вокруг не затопило,в итоге поставили почти новую но уже с течью)
Цитата:
ACROS:
система прогнила, надо полностью менять систему
система прогнила, надо полностью менять систему
Меняли вроде уже два раза в первом случае появились органы и первые папочки а во втором этих папочек стало больше)
И да в первом случае вырвали систему с корнем пока всех вокруг не затопило,в итоге поставили почти новую но уже с течью)
Цитата:
ACROS:каким образом расширились вот тут по подробнее?) Военными походами или просто кочевкой?
Страна, не заново созданная с нуля тридцать лет назад государство, а страна Казахстан - как то же существовала до этих "папочек" и сумела за эти годы существования расшириться до огромных размеров и сохранить , как модно ныне, свою идентичность.
Страна, не заново созданная с нуля тридцать лет назад государство, а страна Казахстан - как то же существовала до этих "папочек" и сумела за эти годы существования расшириться до огромных размеров и сохранить , как модно ныне, свою идентичность.
Re: Количество служебных авто для чиновников сократят в...
Отправлено: 26.01.21 - 16:06
Цитата:
Что то я не читал и не слышал, что бы военными походами ( типа Ермака), наши далёкие предки завоевывали новые земли, поправьте меня, если не так, вроде всю жизнь они ЗАЩИШАЛИ свои земли от завоевателей????
abaika95:
Военными походами
Военными походами
Что то я не читал и не слышал, что бы военными походами ( типа Ермака), наши далёкие предки завоевывали новые земли, поправьте меня, если не так, вроде всю жизнь они ЗАЩИШАЛИ свои земли от завоевателей????
Re: Количество служебных авто для чиновников сократят в...
Отправлено: 26.01.21 - 17:10
Цитата:
Про военные походы с моей стороны, как раз и был сарказм)
ACROS:
Что то я не читал и не слышал, что бы военными походами ( типа Ермака), наши далёкие предки завоевывали новые земли, поправьте меня, если не так, вроде всю жизнь они ЗАЩИШАЛИ свои земли от завоевателей????
Что то я не читал и не слышал, что бы военными походами ( типа Ермака), наши далёкие предки завоевывали новые земли, поправьте меня, если не так, вроде всю жизнь они ЗАЩИШАЛИ свои земли от завоевателей????
Про военные походы с моей стороны, как раз и был сарказм)
Количество служебных авто для чиновников сократят в Казахстане
Отправлено: 26.01.21 - 17:42
Цитата:
Техническая оговорка, надо было: "....сумела за эти годы существования СОХРАНИТЬСЯ В СВОИХ огромных размеров...." и далее по тексту.
[Исправлено: ACROS, 26.01.2021 - 17:43]
abaika95:
сумела за эти годы существования расшириться до огромных размеров
сумела за эти годы существования расшириться до огромных размеров
Техническая оговорка, надо было: "....сумела за эти годы существования СОХРАНИТЬСЯ В СВОИХ огромных размеров...." и далее по тексту.
[Исправлено: ACROS, 26.01.2021 - 17:43]
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11417
Re: Количество служебных авто для чиновников сократят в...
Отправлено: 26.01.21 - 23:08
Какое глубочайшее несчастье сгустилось в светлейших и голубейших недрах акунаматата!
Жили себе не тужили, портреты вешали и лобызали, улицы пачками переименовывали, здания на пути кортежей в пластик с одной стороны облепляли! И вдруг ни с того, ни с сего!
Придется им сильно поднапрягать все самые сокровенные мозговые извилины или даже прямилины, чтоб найти самые дальние поселки, и сократить там автомобили скорой помощи для величайшего отчета о сокращении авто чиновников!
Ну не в самом же деле акунамататским обитателясам на осле запряженном в навозную тачку на совещание в бывший Обком партии на бывшей улице Ленина!
Одно только их тухлые влажные надежды на новые жоповозки питает. Все словеса там в нурастанастане абсолютно пустейшие, как бублик.
Жили себе не тужили, портреты вешали и лобызали, улицы пачками переименовывали, здания на пути кортежей в пластик с одной стороны облепляли! И вдруг ни с того, ни с сего!
Придется им сильно поднапрягать все самые сокровенные мозговые извилины или даже прямилины, чтоб найти самые дальние поселки, и сократить там автомобили скорой помощи для величайшего отчета о сокращении авто чиновников!
Ну не в самом же деле акунамататским обитателясам на осле запряженном в навозную тачку на совещание в бывший Обком партии на бывшей улице Ленина!
Одно только их тухлые влажные надежды на новые жоповозки питает. Все словеса там в нурастанастане абсолютно пустейшие, как бублик.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20969
Количество служебных авто для чиновников сократят в Казахстане
Отправлено: 26.01.21 - 23:59
Цитата:
Да можно проще - сделать. Увеличить число чиновников на 50%.
Первые месяца два, им автомобили не - выделять. Отчитаться,
затем выдать новым чиновникам заслуженные ими, автомобили...
Серый волк:
Придется им сильно поднапрягать все самые сокровенные мозговые извилины или даже прямилины, чтоб найти самые дальние поселки, и сократить там автомобили скорой помощи для величайшего отчета о сокращении авто чиновников!
Придется им сильно поднапрягать все самые сокровенные мозговые извилины или даже прямилины, чтоб найти самые дальние поселки, и сократить там автомобили скорой помощи для величайшего отчета о сокращении авто чиновников!
Да можно проще - сделать. Увеличить число чиновников на 50%.
Первые месяца два, им автомобили не - выделять. Отчитаться,
затем выдать новым чиновникам заслуженные ими, автомобили...
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