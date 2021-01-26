Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 26.01.21 - 12:50
Хочется, конечно, верить, что это происходит только в России и точно не произойдет у нас. Хочется верить, что наши, казахстанские полицейские не будут получать такого откровенного удовольствия, избивая других людей. Читать новость
В России: Конституция есть, да есть. Право на митинги по Конституции есть, да есть. Закон о митингах есть, да есть. Митинг официально не разрешён, да не разрешён. Наказание за участие в незаконном митинге есть, да есть. У государства есть право пресекать незаконные митинги, да есть.
Вроде ВСЁ правильно - знала куда шла, знала ЧТО там будет и знала ЧТО за ЭТО будет и знала что там РАБОТАЕТ ОМОН.
А, извинения полицейских и весь этот фарс с сердоболием с участием ТВ- это для либеральной, западной прессы, хотя им по барабану - они традиционно УЖЕ и заранее заточены на обвинения в нарушений прав человека в Россий на свободу волеизлияния и на свободу проведения митингов..
Тимур Гафуров: а вы стаканчики картонные, которые в вас летят, прощаете нам?
Надо понимать её слова, так: признание что, были с её стороны некие агрессивные действия в отношений служителей закона при исполнении ими своих обязанностей ( в картонных стаканчиках, теоретически и практически, могли быть - взрывпакеты, некие другие взрывчатые вещества и так далее). А, это уже, как говорят у нас в Казахстане: другая статья и другой срок. Не существуют ПРАВ без ОБЯЗАННОСТЕЙ, так же как и наоборот.
Цитата:
Тимур Гафуров: чтобы ударившего меня человека нашли.
НАШЛИ - что искать, он сам пришёл, и дальше что?
Цитата:
Тимур Гафуров: И наказали
За что? Он был при исполнений. Единственное, что можно ему инкриминировать: превышение предела необходимой самообороны. Как правило: этот термин как мыло - можно долго и нудно( по себе знаю) и на годы растянуть это удовольствие к радости адвокатов.
Там и другие картины были, например как прохожий в дыню полицейскому заехал со всего размаха,как толпа пинала каску омоновца. Или омоновцы не люди и их дома не ждут дети? Тётка по делом получила ,ибо нефик лезть под горячую руку.Какого она вообще попёрлась на старости в самый эпицентр событий,ладно мололетки безмозглые ,для них это тусовка развлечение,красивые фоточки в инсте и не более,а эта то куда.
Я когда иду на рыбалку, одеваюсь теплее. Те кто проторчал 7 часов на морозе шли на митинг в ботиночках на тонкой подошве? Или надеялись на чай и печеньки? Умный человек всегда знает куда он идёт и зачем, дабы быть готовым ко всему. Бараны идут туда, куда их гонит чабан.
Я когда иду на рыбалку, одеваюсь теплее. Те кто проторчал 7 часов на морозе шли на митинг в ботиночках на тонкой подошве? Или надеялись на чай и печеньки? Умный человек всегда знает куда он идёт и зачем, дабы быть готовым ко всему. Бар аны идут туда, куда их гонит чабан.
Ниче не понял читая комментарии Мы не нормальное считаем нормальным!! Давайте по полкам разграничим наше видение ситуации Разгонять не санкционированные митинги это НОРМАЛЬНО разгонять дубинками,оттеснять толпу,забирать провокаторов или бить буйных это все в порядке вещей,такая тактика применяется и на западе Но бить человека в живот просто потомучто он вышел тебе на встречу Это НЕ НОРМАЛЬНО при любом разгоне За это сотрудник должен понести ответственность!
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