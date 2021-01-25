Отправлено: - 20:46

ПолиграфЪ Боярышников:

сам комплекс зарегистрирован на неких номинальных лиц".)))

ПолиграфЪ Боярышников:

На вопрос журналистов, почему бы, с учетом интереса общественности, не раскрыть все детали, связанные "с дворцом под Геленджиком", Песков ответил: "Это невозможно".)))

Цитата:Ну и? дальше то что? Цитата:Правильно, нарушение закона о распространении информации чужой собственности. дальше то что?Ну нет у меня Эйфелевой башни, пишите что хотите. Нету и всё тут.