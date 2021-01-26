Прогноз на 5 дней
ясно-5°C
  • 772 мм рт.ст.
  • 80% влажность
  • З-ЮЗ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Цой назвал регионы Казахстана с плохим контролем за эпидситуацией
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40801
Цой назвал регионы Казахстана с плохим контролем за эпидситуацией
Отправлено: 26.01.21 - 14:54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, в каких регионах Казахстана нет должного контроля за эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. В результате плохого контроля на эти регионы приходится 40 процентов заболеваемости по стране.
Читать новость

Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1787
Re: Цой назвал регионы Казахстана с плохим контролем за...
Отправлено: 26.01.21 - 14:54
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А он отчасти прав. Предпринимателей держат в узде, а люди...в автобусах в толкучке половина без масок. И по@иг им мороз
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1490
Re: Цой назвал регионы Казахстана с плохим контролем за...
Отправлено: 26.01.21 - 15:05
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://акимам данных регионов необходимо принять эффективные,//


Традиционно и действенно: МОНИТОРИНГОВЫЕ группы.
Остальное: неэффективно, долго, затратно и не видно рутинной работы.
А, тут и: ЯРКО, ЭФФЕКТНО , и враг вот он- МСБ и самое главное - с пользой: денежки в казну принесут.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7161
Re: Цой назвал регионы Казахстана с плохим контролем за...
Отправлено: 26.01.21 - 15:19
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
При этом в Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областях отмечается отсутствие должного контроля за эпидситуацией

А может секрет в том, что в этих областях еще хоть как-то тестируют людей, которые ответственно САМИ обращаются с любыми симптомами? Отсюда и цифры выявленных в разы больше, чем в других областях.
Смотрю порой статистику по вечерним новостям КТК... Туркестанская - 2, Жамбыльская -4, Кзылординская - 0 ...
Прям гложут смутные сомнения... Там либо просто не тестируют, либо народ втихушку дома болеет, либо скрывают чиновники реальные цифры... Ведь если будет рост, будут и запреты, будет рост напряженности и без того неблагополучного юга... Оно им, чиновникам, надо получить по шапке от богов Нур-султана, чтобы вылететь с насиженного кресла.
Профайл
П
* Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
74
Re: Цой назвал регионы Казахстана с плохим контролем за...
Отправлено: 26.01.21 - 16:36
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Крещенские купания показали как выросли цены на съём прорубей, бань и прочих развлечений. В НГ про это писали. Не очень то бизнес и страдает. Цены на аренду коттеджей выросли в разы. Все участковые в курсе о их работе и вовремя предупреждают о проверках. Рядом коттедж сдавали только по пятницам и субботам, сейчас практически ежедневно.
Профайл
Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
54
Re: Цой назвал регионы Казахстана с плохим контролем за...
Отправлено: 26.01.21 - 20:21
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот интересно на в Южных регионах, как с контролем. Странно как то там почти никто не болеет или не показывают просто сколько болеет.
Профайл
Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
54
Re: Цой назвал регионы Казахстана с плохим контролем за...
Отправлено: 26.01.21 - 20:26
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

самое прикольное обратите на внимание на статистику по тенгизу и области где тенгиз находится. Никто странное не замечает?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 72, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 72
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS