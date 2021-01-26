Отправлено: - 15:19

При этом в Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областях отмечается отсутствие должного контроля за эпидситуацией

Цитата:А может секрет в том, что в этих областях еще хоть как-то тестируют людей, которые ответственно САМИ обращаются с любыми симптомами? Отсюда и цифры выявленных в разы больше, чем в других областях.Смотрю порой статистику по вечерним новостям КТК... Туркестанская - 2, Жамбыльская -4, Кзылординская - 0 ...Прям гложут смутные сомнения... Там либо просто не тестируют, либо народ втихушку дома болеет, либо скрывают чиновники реальные цифры... Ведь если будет рост, будут и запреты, будет рост напряженности и без того неблагополучного юга... Оно им, чиновникам, надо получить по шапке от богов Нур-султана, чтобы вылететь с насиженного кресла.