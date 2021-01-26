Re: «Жил на адреналине и в страхе» - Обвиняемый в краже 205 000...

Отправлено: - 15:59

Мельчают, банкиры:

кое кто благополучно украл 6 000 000 000 $ ( так преподносит официальные правоохранительные органы) и сидя на тёплом диване, соловьём заливается из-за бугра, преподавая при этом неграмотным соотечественников, уроки западной демократий и тактику проведения классовой борьбы, так неистово отвергаемые его вечным оппонентом.

Другой же, украв ВСЕГО НАВСЕГО 205 000 евро, даже не воспользовавший плодами своего воровства, будет сидеть РЕАЛЬНЫЙ срок.



МОРАЛЬ: надо красть ВАГОНАМИ, меньше дадут - (Антибиотик).