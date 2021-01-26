Прогноз на 5 дней
ясно-5°C
  • 772 мм рт.ст.
  • 80% влажность
  • З-ЮЗ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Жил на адреналине и в страхе» - Обвиняемый в краже 205 000 евро экс-сотрудник банка дал показания в суде Житикары
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40801
«Жил на адреналине и в страхе» - Обвиняемый в краже 205 000 евро экс-сотрудник банка дал показания в суде Житикары
Отправлено: 26.01.21 - 15:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как стало известно в ходе судебного процесса, до кражи крупной суммы в иностранной валюте Мырзабай Шалбаев снял со счетов клиентов банка более 32 млн тенге. Клиентскими деньгами он оплачивал свои проигрыши в букмекерских конторах.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20968
Re: «Жил на адреналине и в страхе» - Обвиняемый в краже 205 000...
Отправлено: 26.01.21 - 15:50
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо бы - "скинуться",для погашения долгов... :lol: ;-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20968
Re: «Жил на адреналине и в страхе» - Обвиняемый в краже 205 000...
Отправлено: 26.01.21 - 15:51
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так жалобно, пишет Ольга Лихограй... :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1490
Re: «Жил на адреналине и в страхе» - Обвиняемый в краже 205 000...
Отправлено: 26.01.21 - 15:59
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мельчают, банкиры:
кое кто благополучно украл 6 000 000 000 $ ( так преподносит официальные правоохранительные органы) и сидя на тёплом диване, соловьём заливается из-за бугра, преподавая при этом неграмотным соотечественников, уроки западной демократий и тактику проведения классовой борьбы, так неистово отвергаемые его вечным оппонентом.
Другой же, украв ВСЕГО НАВСЕГО 205 000 евро, даже не воспользовавший плодами своего воровства, будет сидеть РЕАЛЬНЫЙ срок.

МОРАЛЬ: надо красть ВАГОНАМИ, меньше дадут - (Антибиотик).
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2205
Re: «Жил на адреналине и в страхе» - Обвиняемый в краже 205 000...
Отправлено: 26.01.21 - 19:55
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот она, зависимость от игр, азарта, ставок...
Вовремя не смог остановиться
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4433
Re: «Жил на адреналине и в страхе» - Обвиняемый в краже 205 000...
Отправлено: 26.01.21 - 20:17
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пухленький банкир оказался игроманом, это тяжёлая психическая болезнь как алкоголизм, поэтому требует лечения, а всех получателей с его рук денежных средств заставить вернуть все лямы, ведь они пользовались неадекватным состоянием обвиняемого
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 71, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 71
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS