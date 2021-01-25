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≡ Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40801
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
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По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10626
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 18:38
#60
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Путин, да, Россию из болота вытащил,
поднял с колен. ворам олигархам
сказал кто в доме хозяин.
армию вывел на должный уровень.
ну сектанты пациента только слюну от злобы могут пускать, у них же задача была развалить и продаться.
хоть черту, хоть дьяволу.
теперь локти кусают,но поздно.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
69
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 26.01.21 - 18:41
#61
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Цитата:
elektron:
А вы счета пробейте, кому принадлежат?


В ходе общения с журналистами во вторник Пескову напомнили, что, согласно вчерашнему заявлению Путина, "дворец в Геленджике" ему не принадлежит, однако, по словам журналистов, "в расследовании и не утверждается, что Путин или его родственники являются собственниками объектов юридически, а речь идет о том, что сам комплекс зарегистрирован на неких номинальных лиц".)))
На вопрос журналистов, почему бы, с учетом интереса общественности, не раскрыть все детали, связанные "с дворцом под Геленджиком", Песков ответил: "Это невозможно".)))
В Кремле утверждают, что пресловутый дворец в Краснодарском крае, о котором говорится в расследовании Алексея Навального, принадлежит не президенту Владимиру Путину, а неким предпринимателям, чьи имена называть нельзя.
Владельцами являются предприниматели… Наверное дворец принадлежит Добринцоффу!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10626
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 18:56
#62
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ну тут реакция понятна, в Златоуст обратно не берут.

[Исправлено: alex_60, 26.01.2021 - 18:58]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2205
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 19:29
#63
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Расскажите нам что именно приподнял?


Рассказывать ВАМ?
А смысл?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2205
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 19:47
#64
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Цитата:
abaika95:
вам "дочери офицера" и "политику"


С чего вдруг я "дочь офицера"? НИКОГДА не выдавала себя за другого, в отличие от вас - сына немецкого народа по имени Абай!
На счёт "политика" - мы все здесь такие "политики". Ибо рассуждаем о политических вещах с позиций обывателей, которым известно только то, что разрешено властями...

//Курортная зона которая не приносит доход а сидит на дотациях?//

И что, из-за этого отказаться от СТРАТЕГИЧЕСКИ важного региона?
Это же не на вечно данное обстоятельство. Со временем разовьют, море под боком

И вообще, ИЗЫДИ, пацан, надоел!
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20968
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 20:26
#65
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Цитата:
таноми52:
пацан, надоел!

Счас тут - вычитал.
Моника Левински - психолог... :lol: :oops:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6184
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 20:46
#66
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
сам комплекс зарегистрирован на неких номинальных лиц".)))

Ну и? дальше то что? Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
На вопрос журналистов, почему бы, с учетом интереса общественности, не раскрыть все детали, связанные "с дворцом под Геленджиком", Песков ответил: "Это невозможно".)))

Правильно, нарушение закона о распространении информации чужой собственности. дальше то что?
Ну нет у меня Эйфелевой башни, пишите что хотите. Нету и всё тут. :lol:
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