Отправлено: - 16:06

Сабыр:

Человек столько нагло врёт и Вы до сих пор свято ему верите? ПО крайней мере глупо.

Цитата:Неглупый Сабыр, отличайте - "верю в Путина", а не "верю Путину"Ни одному политику верить нельзя!Чего вы все ждёте от Путина, президента страны, вставшей на путь капитализма?Что он будет служить трудовому народу, а не олигархам?Ходить, в одной шинели и сапогах десятки лет и держать своих детей на том же уровне, на каком находятся дети рабочих и крестьян, как Сталин?Хоть, в след за Ельциным, не "сдал" страну, а даже несколько укрепил её позиции. И обороноспособность приподнял, что внушает надежду, что РФ будет и дальше независимой и самобытнойВ чём, кстати, должны быть заинтересованы и страны СНГ, ибо, если РФ потеряет независимость, об них сильные вообще будут ноги вытирать!