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Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40801
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1489
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 26.01.21 - 13:38
Цитата:
Всё зависит от угла зрения: вы думаете ТАК, а подавляющее большинство россиян ( судя по моим родственникам в Саратовской области) ИСКРЕННЕ верят в Путина,и если я при них критикую Путина - то я для них "враг народа"; и у нас примерно тоже самое, с поправкой на 50% вниз, , по крайней мере в ауылах- это точно.
Цитата:
Дай то Бог. От этого, нам Казахстану хуже не будет: потому что мы на 99,9% зависим от состояния рубля, нежели от доллара.
таноми52:
от которого надо избавляться.
от которого надо избавляться.
Всё зависит от угла зрения: вы думаете ТАК, а подавляющее большинство россиян ( судя по моим родственникам в Саратовской области) ИСКРЕННЕ верят в Путина,и если я при них критикую Путина - то я для них "враг народа"; и у нас примерно тоже самое, с поправкой на 50% вниз, , по крайней мере в ауылах- это точно.
Цитата:
alex_60:
которая поддерживает «Газпром»
которая поддерживает «Газпром»
Дай то Бог. От этого, нам Казахстану хуже не будет: потому что мы на 99,9% зависим от состояния рубля, нежели от доллара.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2143
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 26.01.21 - 14:03
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 14:28
Козлов!
#46 - класс!
#46 - класс!
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 14:34
Цитата:
Не поймите меня неправильно: я тоже верю в Путина, поскольку пока альтернативы ему нет
Думаю, следующий такой же путёвый появится только через 2-3-х президентов после него, и дай Бог, чтобы эти 2-3 не потеряли то, что удалось сохранить и преумножить Путину после 90-х-нулевых.
ACROS:
а подавляющее большинство россиян ( судя по моим родственникам в Саратовской области) ИСКРЕННЕ верят в Путина,
а подавляющее большинство россиян ( судя по моим родственникам в Саратовской области) ИСКРЕННЕ верят в Путина,
Не поймите меня неправильно: я тоже верю в Путина, поскольку пока альтернативы ему нет
Думаю, следующий такой же путёвый появится только через 2-3-х президентов после него, и дай Бог, чтобы эти 2-3 не потеряли то, что удалось сохранить и преумножить Путину после 90-х-нулевых.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 456
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 14:57
Цитата:
Человек столько нагло врёт и Вы до сих пор свято ему верите? ПО крайней мере глупо.
Цитата:
Был,например,Борис Немцов,но как и все возможные лежит на кладбище.. Вот такая конкуренция по российски.. А про Немцова,посмотрите его интервью,только не по путивизору,а в ютубе. Оч грамотный парень был.
таноми52:
я тоже верю в Путина
я тоже верю в Путина
Человек столько нагло врёт и Вы до сих пор свято ему верите? ПО крайней мере глупо.
Цитата:
таноми52:
альтернативы ему нет
альтернативы ему нет
Был,например,Борис Немцов,но как и все возможные лежит на кладбище.. Вот такая конкуренция по российски.. А про Немцова,посмотрите его интервью,только не по путивизору,а в ютубе. Оч грамотный парень был.
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 16:06
Цитата:
Неглупый Сабыр, отличайте - "верю в Путина", а не "верю Путину"
Ни одному политику верить нельзя!
Чего вы все ждёте от Путина, президента страны, вставшей на путь капитализма?
Что он будет служить трудовому народу, а не олигархам?
Ходить, в одной шинели и сапогах десятки лет и держать своих детей на том же уровне, на каком находятся дети рабочих и крестьян, как Сталин?
Хоть, в след за Ельциным, не "сдал" страну, а даже несколько укрепил её позиции. И обороноспособность приподнял, что внушает надежду, что РФ будет и дальше независимой и самобытной
В чём, кстати, должны быть заинтересованы и страны СНГ, ибо, если РФ потеряет независимость, об них сильные вообще будут ноги вытирать!
Сабыр:
Человек столько нагло врёт и Вы до сих пор свято ему верите? ПО крайней мере глупо.
Человек столько нагло врёт и Вы до сих пор свято ему верите? ПО крайней мере глупо.
Неглупый Сабыр, отличайте - "верю в Путина", а не "верю Путину"
Ни одному политику верить нельзя!
Чего вы все ждёте от Путина, президента страны, вставшей на путь капитализма?
Что он будет служить трудовому народу, а не олигархам?
Ходить, в одной шинели и сапогах десятки лет и держать своих детей на том же уровне, на каком находятся дети рабочих и крестьян, как Сталин?
Хоть, в след за Ельциным, не "сдал" страну, а даже несколько укрепил её позиции. И обороноспособность приподнял, что внушает надежду, что РФ будет и дальше независимой и самобытной
В чём, кстати, должны быть заинтересованы и страны СНГ, ибо, если РФ потеряет независимость, об них сильные вообще будут ноги вытирать!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1489
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 26.01.21 - 16:16
Цитата:
Правильно:
что такое политик - пообещать избирателям перед выборами ГОРЫ благ, а после выборов ГРАМОТНО и ДОХОДЧИВО обьяснить почему НЕ ПОЛУЧИЛИСЬ горы благ ( так вроде по Черчилю)
таноми52:
Ни одному политику верить нельзя!
Ни одному политику верить нельзя!
Правильно:
что такое политик - пообещать избирателям перед выборами ГОРЫ благ, а после выборов ГРАМОТНО и ДОХОДЧИВО обьяснить почему НЕ ПОЛУЧИЛИСЬ горы благ ( так вроде по Черчилю)
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 16:19
Цитата:
Племянник Наины Иосифовны, любимец Ельцина?
Сабыр:
Был,например,Борис Немцов,
Был,например,Борис Немцов,
Племянник Наины Иосифовны, любимец Ельцина?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10624
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 16:57
Цитата:
ну ты даешь. простые то россияне понимают что вернули.
разные вещи.
народ проголосовал. на референдуме.
и понимают что иначе там бы сейчас у границ стояла бы военно морская база американцев. с авианосцами.
тебе слово референдум, я понимаю не нравится.
однако.
назвать это популизмом, ну...
[Исправлено: alex_60, 26.01.2021 - 16:58]
abaika95:
Многие россияне задают себе вопрос ну отжали Крым а что дальше? Вечным изгоем быть как северная Корея или Иран только потомучто Путин в популизм решил сыграть?
Многие россияне задают себе вопрос ну отжали Крым а что дальше? Вечным изгоем быть как северная Корея или Иран только потомучто Путин в популизм решил сыграть?
ну ты даешь. простые то россияне понимают что вернули.
разные вещи.
народ проголосовал. на референдуме.
и понимают что иначе там бы сейчас у границ стояла бы военно морская база американцев. с авианосцами.
тебе слово референдум, я понимаю не нравится.
однако.
назвать это популизмом, ну...
[Исправлено: alex_60, 26.01.2021 - 16:58]
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 17:15
Цитата:
Ну не будем врать,не все не все так считают
У меня ещё тогда в 14ом профессора возмущались что и так Чечню кормим а ещё будем Крым кормить,зачем оно надо?
Цитата:
Ну и стояла бы база и что? Она также и в Польше стоит и вообще вокруг России по всей границе,базы погоды не делают
Цитата:
Однако трудно назвать демократическим референдумом то событие когда сначала войска захватывают город и потом под присмотром этих войск народ идёт голосовать)
alex_60:
ну ты даешь. простые то россияне понимают что вернули. разные вещи.
ну ты даешь. простые то россияне понимают что вернули. разные вещи.
Ну не будем врать,не все не все так считают
У меня ещё тогда в 14ом профессора возмущались что и так Чечню кормим а ещё будем Крым кормить,зачем оно надо?
Цитата:
alex_60:
народ проголосовал. на референдуме. и понимают что иначе там бы сейчас у границ стояла бы военно морская база американцев. с авианосцами
народ проголосовал. на референдуме. и понимают что иначе там бы сейчас у границ стояла бы военно морская база американцев. с авианосцами
Ну и стояла бы база и что? Она также и в Польше стоит и вообще вокруг России по всей границе,базы погоды не делают
Цитата:
alex_60:
тебе слово референдум, я понимаю не нравится. однако.
тебе слово референдум, я понимаю не нравится. однако.
Однако трудно назвать демократическим референдумом то событие когда сначала войска захватывают город и потом под присмотром этих войск народ идёт голосовать)
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 17:18
Цитата:
Альтернатива и не появится когда Путин делает всё возможное чтобы эту альтернативу убили,или закрыли
Вполне возможно что Навальным пробивает себе путь второй Путин
таноми52:
пока альтернативы ему нет
пока альтернативы ему нет
Альтернатива и не появится когда Путин делает всё возможное чтобы эту альтернативу убили,или закрыли
Вполне возможно что Навальным пробивает себе путь второй Путин
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 26.01.21 - 17:53
Цитата:
Расскажите нам что именно приподнял?
таноми52:
И обороноспособность приподнял,
И обороноспособность приподнял,
Расскажите нам что именно приподнял?
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 17:55
Цитата:
Ну, профессорам и пацанам не дано это понять!
Не хотите кормить Крым (кормить курортную зону? Абсурд!), будете кормить транснационалов!
alex_60:
народ проголосовал. на референдуме. и понимают что иначе там бы сейчас у границ стояла бы военно морская база американцев. с авианосцами.
народ проголосовал. на референдуме. и понимают что иначе там бы сейчас у границ стояла бы военно морская база американцев. с авианосцами.
Ну, профессорам и пацанам не дано это понять!
Не хотите кормить Крым (кормить курортную зону? Абсурд!), будете кормить транснационалов!
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 26.01.21 - 17:59
Цитата:
Что бы не быть пустозвонкой , скиньте пожалуйста ссылочку о родственных отношениях Бориса Немцова и Наины Иосифовны!?
таноми52:
Племянник Наины Иосифовны, любимец Ельцина?
Племянник Наины Иосифовны, любимец Ельцина?
Что бы не быть пустозвонкой , скиньте пожалуйста ссылочку о родственных отношениях Бориса Немцова и Наины Иосифовны!?
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 18:24
Цитата:
А ну да, вам "дочери офицера" и "политику" с большим стажем это понятнее) Цитата:
Курортная зона которая не приносит доход а сидит на дотациях? Ну да профессора политэкономии и геополитики ошибались))
таноми52:
Ну, профессорам и пацанам не дано это понять!
Ну, профессорам и пацанам не дано это понять!
А ну да, вам "дочери офицера" и "политику" с большим стажем это понятнее) Цитата:
таноми52:
Не хотите кормить Крым (кормить курортную зону? Абсурд!), будете кормить транснационалов!
Не хотите кормить Крым (кормить курортную зону? Абсурд!), будете кормить транснационалов!
Курортная зона которая не приносит доход а сидит на дотациях? Ну да профессора политэкономии и геополитики ошибались))
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