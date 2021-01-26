Отправлено: - 14:28

Ведь очевидно, что здоровенный парень в шлеме вчера в Петербурге ударил ногой в живот пожилую женщину

Хочется верить, что наши, казахстанские полицейские не будут получать такого откровенного удовольствия, избивая других людей.

А еще потому, что у нас в стране и роскошных замков, и золотых ершиков ничуть не меньше.

Относился к этому блогеру не плохо...но не в этот раз. Тут даже не касается озвученной и ужасной жестокости. Удивляет однобокость....точнее "как это плохо и пусть будет только в России". Хочется спросить, а жестокости на майдане не было, а жестокости в Минске не было? Почему тогда не охал,не ахал?Украинцам, белорусам сейчас модно сочувствовать и кричать на форумах: "Украине слава!" "Живе Беларусь!"...А вот отношении москалей только так теперь модно?Цитата:Ну а че же дальше не прочитал, что на утро он пришел к ней в палату с цветами и извинениями? И она поняла и простила...Цитата:Ну да, можно подумать в Алматы и Астане на протяжении последних лет 4-х полицейские как-то по-другому действовали... а женщины стонали от удовольствия на митингах:Цитата:Да ты что? А сладкая парочка - абайка и танечка в такое не верят!