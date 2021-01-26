Ержан ЕСИМХАНОВ: Чем больше жестокости – тем больше протесты
Отправлено: 26.01.21 - 12:50
Хочется, конечно, верить, что это происходит только в России и точно не произойдет у нас. Хочется верить, что наши, казахстанские полицейские не будут получать такого откровенного удовольствия, избивая других людей. Читать новость
Но ведь буквально две недели назад, во время митинга, который случился на Новой площади в Алматы, точно такие же здоровенные полицейские взяли в кольцо и держали семь часов подряд на морозе несколько десятков молодых людей. Жестокость? Да. Бессмысленная? Конечно. Да, никто никого не бил, но очевидно, что можно было по-другому. И снова – никто не привлечен за это к ответственности.
Жестокость? Блокировали митингующих это жестокость? Ой какие нежные стали все,ну может надо как в демократических США или Франции людей дубинками раскидывать,газом или водометами? Тогда демократия и у нас настанет))
Ты постой зимой в сырой обуви хотя бы полчаса, я посмотрю что с твоими ножками станет. А тут 7 часов, соображаешь, 7 часов! Ещё неизвестно что хуже, бить людей и разгонять или подвергать такой изощрённой пытке по азиатски
Конечно, по азиатски: в любом случае МЫ (а, это и Россия и Казахстан и Киргизия) - БАНАНОВЫЕ страны ( по Обаме и Бушу).
И тамошние борцы за справедливые выборы (пардон: террористы и бандиты) получат по решению американского суда, по 15-20 лет ТЮРЬМЫ; а, в банановых странах( по крайней мере в России, за участие в митингах в пользу Навального получают: штрафы, общественное порицание , максимум - 30 суток административного ареста с общественными работами).
Цитата://Просто говорят о них не так громко. Хотя, наверное, стоило бы.//
Почему же: женевские, лондонские дворцы; океанские яхты с Днями Победы; "СУЛПАК" наплевавший на ели и на акимат - откуда то мы узнали же про это??
Erden81: Ты постой зимой в сырой обуви хотя бы полчаса, я посмотрю что с твоими ножками станет. А тут 7 часов, соображаешь, 7 часов
Никто их насильно не гнал там стоять,сами вышли сами и получили,выбор всегда есть или резиновую пулю в глаз или постоять на митинге поорать хоть и 7 часов) надо всем на вооружение эту тактику взять,ну хотели же митинг вот и стойте митингуйте до посинения
Относился к этому блогеру не плохо...но не в этот раз. Тут даже не касается озвученной и ужасной жестокости. Удивляет однобокость....точнее "как это плохо и пусть будет только в России". Хочется спросить, а жестокости на майдане не было, а жестокости в Минске не было? Почему тогда не охал,не ахал? Украинцам, белорусам сейчас модно сочувствовать и кричать на форумах: "Украине слава!" "Живе Беларусь!"... А вот отношении москалей только так теперь модно?
Цитата:
Ведь очевидно, что здоровенный парень в шлеме вчера в Петербурге ударил ногой в живот пожилую женщину
Ну а че же дальше не прочитал, что на утро он пришел к ней в палату с цветами и извинениями? И она поняла и простила...
Цитата:
Хочется верить, что наши, казахстанские полицейские не будут получать такого откровенного удовольствия, избивая других людей.
Ну да, можно подумать в Алматы и Астане на протяжении последних лет 4-х полицейские как-то по-другому действовали... а женщины стонали от удовольствия на митингах:
Цитата:
А еще потому, что у нас в стране и роскошных замков, и золотых ершиков ничуть не меньше.
Да ты что? А сладкая парочка - абайка и танечка в такое не верят!
Ну надо же! Сами молодые люди про мороз не подумали, так власти должны были о них позаботиться? А вообще, это очень гуманное наказание- им ещё и дали время обдумать, за что они пошли на такие "жертвы"...
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