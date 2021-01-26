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≡ Количество служебных авто для чиновников сократят в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40800
Количество служебных авто для чиновников сократят в Казахстане
Отправлено: 26.01.21 - 14:33
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Президент Касым-Жомарт Токаев поручил сократить количество служебных автомобилей для казахстанских чиновников. По словам Токаева, в ряде стран внедрена практика денежной компенсации вместо персонального служебного транспорта.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7158
Re: Количество служебных авто для чиновников сократят в...
Отправлено: 26.01.21 - 14:33
#1
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Цитата:
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил сократить количество служебных автомобилей для казахстанских чиновников

Уф, ну наконец-то... может с автобусами наладится в Костанае, когда чиновнике на своей шкуре почувствуют как на морозе полчаса стоять на остановке.

Цитата:
По словам Токаева, в ряде стран внедрена практика денежной компенсации вместо персонального служебного транспорта.

Пусть возрождают проездные и ездят как народ, который их содержит.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1483
Re: Количество служебных авто для чиновников сократят в...
Отправлено: 26.01.21 - 14:36
#2
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Ей Богу, как дети. Они что, играются там наверху.
Дайте им (чиновникам: ) шикарные машины; большие оклады; раскошные виллы - что там ещё, пусть их дети поголовно будут учиться за рубежом; унитазы, в конце концов, пусть у них будут золотые - страна в состояний прокормить и содержать своих чиновников - но сделайте при этом самое ГЛАВНОЕ - ПОБЕДИТЕ КОРРУПЦИЮ.
За малейшую коррупционную провинность- РАССТРЕЛ, РАССТРЕЛ и ещё раз РАССТРЕЛ.
Вот тогда будет, со временем, порядок.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6672
Re: Количество служебных авто для чиновников сократят в...
Отправлено: 26.01.21 - 14:58
#3
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Цитата:
ACROS:
в конце концов, пусть у них будут золотые - страна в состояний прокормить и содержать своих чиновников - но сделайте при этом самое ГЛАВНОЕ - ПОБЕДИТЕ КОРРУПЦИЮ. За малейшую коррупционную провинность- РАССТРЕЛ, РАССТРЕЛ и ещё раз РАССТРЕЛ. Вот тогда будет, со временем, порядок.

Акрос вот вы социолог а сути не видите)
Ведь коррупцию победить можно за 2-3 дня,на всех вот абсолютно на всех чиновников в одном известном ведомстве есть папочка,и в ней расписано-сколько взял,где,кто дал,и что говорил при этом) но кроме коррупции в нашей системе есть ещё и политический момент) ведь власть это не пять-шесть человек которых все боятся и безприкасловно выполняют их приказы.Да класть всем в отдаленных регионах на то что там в центре кто-то что-то в парламенте принял) будете к нам лезть,мы тут местные князьки захотим народ против вас наусьскаем (запад наш тому пример) А вот имея рычаг давления на каждого чинушу на местах в виде папочки где все записано,чинуши ведут себя уже поспокойнее) ну не каждый уже будет перечить против центра зная что сам замарался и на него в любой момент могут выдать ордер на отстрел, как на собаку,и народ уже тут не помощник,народ сам будет рвать) Фургал и мэр Якутска Авксеньтева кстати яркие примеры из России,начали популизмом заниматься,заигрывать с народом,атрибуты власти песочить,якобы против коррупции идти,заслонять поплуряностью того кого заслонять нельзя) тут же на одного нашлась папочка с данными о том что он убийца а другая срочно заболела) на всех есть компромат а на кого нет,надо сделать чтобы появился)
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