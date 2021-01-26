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≡ Цой назвал регионы Казахстана с плохим контролем за эпидситуацией
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40800
Цой назвал регионы Казахстана с плохим контролем за эпидситуацией
Отправлено: 26.01.21 - 14:54
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Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, в каких регионах Казахстана нет должного контроля за эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. В результате плохого контроля на эти регионы приходится 40 процентов заболеваемости по стране.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1787
Re: Цой назвал регионы Казахстана с плохим контролем за...
Отправлено: 26.01.21 - 14:54
#1
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А он отчасти прав. Предпринимателей держат в узде, а люди...в автобусах в толкучке половина без масок. И по@иг им мороз
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1483
Re: Цой назвал регионы Казахстана с плохим контролем за...
Отправлено: 26.01.21 - 15:05
#2
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Цитата://акимам данных регионов необходимо принять эффективные,//


Традиционно и действенно: МОНИТОРИНГОВЫЕ группы.
Остальное: неэффективно, долго, затратно и не видно рутинной работы.
А, тут и: ЯРКО, ЭФФЕКТНО , и враг вот он- МСБ и самое главное - с пользой: денежки в казну принесут.
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