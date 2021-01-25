Отправлено: - 13:38

таноми52:

от которого надо избавляться.

alex_60:

которая поддерживает «Газпром»

Цитата:Всё зависит от угла зрения: вы думаете ТАК, а подавляющее большинство россиян ( судя по моим родственникам в Саратовской области) ИСКРЕННЕ верят в Путина,и если я при них критикую Путина - то я для них "враг народа"; и у нас примерно тоже самое, с поправкой на 50% вниз, , по крайней мере в ауылах- это точно.Цитата:Дай то Бог. От этого, нам Казахстану хуже не будет: потому что мы на 99,9% зависим от состояния рубля, нежели от доллара.