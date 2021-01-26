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ACROS:

в конце концов, пусть у них будут золотые - страна в состояний прокормить и содержать своих чиновников - но сделайте при этом самое ГЛАВНОЕ - ПОБЕДИТЕ КОРРУПЦИЮ. За малейшую коррупционную провинность- РАССТРЕЛ, РАССТРЕЛ и ещё раз РАССТРЕЛ. Вот тогда будет, со временем, порядок.

Цитата:Акрос вот вы социолог а сути не видите)Ведь коррупцию победить можно за 2-3 дня,на всех вот абсолютно на всех чиновников в одном известном ведомстве есть папочка,и в ней расписано-сколько взял,где,кто дал,и что говорил при этом) но кроме коррупции в нашей системе есть ещё и политический момент) ведь власть это не пять-шесть человек которых все боятся и безприкасловно выполняют их приказы.Да класть всем в отдаленных регионах на то что там в центре кто-то что-то в парламенте принял) будете к нам лезть,мы тут местные князьки захотим народ против вас наусьскаем (запад наш тому пример) А вот имея рычаг давления на каждого чинушу на местах в виде папочки где все записано,чинуши ведут себя уже поспокойнее) ну не каждый уже будет перечить против центра зная что сам замарался и на него в любой момент могут выдать ордер на отстрел, как на собаку,и народ уже тут не помощник,народ сам будет рвать) Фургал и мэр Якутска Авксеньтева кстати яркие примеры из России,начали популизмом заниматься,заигрывать с народом,атрибуты власти песочить,якобы против коррупции идти,заслонять поплуряностью того кого заслонять нельзя) тут же на одного нашлась папочка с данными о том что он убийца а другая срочно заболела) на всех есть компромат а на кого нет,надо сделать чтобы появился)