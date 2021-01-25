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≡ Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40800
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
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По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1483
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 26.01.21 - 13:38
#45
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Цитата:
таноми52:
от которого надо избавляться.

Всё зависит от угла зрения: вы думаете ТАК, а подавляющее большинство россиян ( судя по моим родственникам в Саратовской области) ИСКРЕННЕ верят в Путина,и если я при них критикую Путина - то я для них "враг народа"; и у нас примерно тоже самое, с поправкой на 50% вниз, , по крайней мере в ауылах- это точно.

Цитата:
alex_60:
которая поддерживает «Газпром»


Дай то Бог. От этого, нам Казахстану хуже не будет: потому что мы на 99,9% зависим от состояния рубля, нежели от доллара.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2143
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 26.01.21 - 14:03
#46
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Цитата:
drakon:
А ни у кого нет - желания, провести расследование, в отношение семьи Назарбаевых?


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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2199
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 14:28
#47
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Козлов!
#46 - класс! :lol:
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2199
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 14:34
#48
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Цитата:
ACROS:
а подавляющее большинство россиян ( судя по моим родственникам в Саратовской области) ИСКРЕННЕ верят в Путина,


Не поймите меня неправильно: я тоже верю в Путина, поскольку пока альтернативы ему нет
Думаю, следующий такой же путёвый появится только через 2-3-х президентов после него, и дай Бог, чтобы эти 2-3 не потеряли то, что удалось сохранить и преумножить Путину после 90-х-нулевых.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
456
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 14:57
#49
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Цитата:
таноми52:
я тоже верю в Путина

Человек столько нагло врёт и Вы до сих пор свято ему верите? ПО крайней мере глупо.
Цитата:
таноми52:
альтернативы ему нет

Был,например,Борис Немцов,но как и все возможные лежит на кладбище.. Вот такая конкуренция по российски.. А про Немцова,посмотрите его интервью,только не по путивизору,а в ютубе. Оч грамотный парень был.
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