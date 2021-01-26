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≡ Заставят ли учителей и врачей вакцинироваться от коронавируса в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40795
Заставят ли учителей и врачей вакцинироваться от коронавируса в Казахстане
Отправлено: 26.01.21 - 10:03
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С 1 февраля 2021 года в Казахстане начнется вакцинация против коронавирусной инфекции. Но смогут ли учителя и медработники отказаться от нее? Если да, то какие последствия ждут врачей и учителей? Ответы на вопросы о вакцинации против коронавируса предоставили в Министерстве здравоохранения Казахстана.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1473
Re: Заставят ли учителей и врачей вакцинироваться от...
Отправлено: 26.01.21 - 10:03
#1
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Цитата://никаких последствий при отказе не будет//

СИТУАЦИЯ: - Учитель, сам того не подозревая, будучи зараженным, бессимптомно, невольно заразил своих учеников. Я представляю КАКОЙ шум и скандал поднимется среди родителей и в обществе.
Зная характер и так называемый "алгоритм" поведения казахской чиновничьей среды в экстремальной ситуации, я думаю будут: - "неформальные" указания и телефонные звонки вышестоящих о "необходимости" ПОГОЛОВНОЙ вакцинации учителей, так же как и были до этого указания о обязательных поездках на ЭКСПО и обязательных участии в выборах.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7155
Re: Заставят ли учителей и врачей вакцинироваться от...
Отправлено: 26.01.21 - 10:23
#2
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Цитата:
ACROS:
Учитель, сам того не подозревая, будучи зараженным, бессимптомно, невольно заразил своих учеников.

Ну это еще доказать надо, что учитель заразил...Что в принципе совершенно невозможно фактически доказать. Если у нас даже медикам, которые работали с больными короной и заразились сказали, что это в автобусе или магазине... чтобы не платить компенсацию.
Да и сейчас уже достаточно случаев, когда воспитатели и учителя уходят на больничный...недели на две. Класс, группу переводят на дистанционку...Иногда тестируют детей...без шума и пыли...
А с тем, что будет негласное указание свыше для подневольных, согласен...без этого у нас никуда.
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р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
50
Re: Заставят ли учителей и врачей вакцинироваться от...
Отправлено: 26.01.21 - 10:28
#3
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так по мнению специалистов-медиков тех же провакцинированные все равно могут быть носителями болезни и распространять ее. Они сами болеть не будут, но распространять заразу вполне способны. Поэтому , учитель с вакциной и учитель без вакцины для учеников одинаково опасны получается. Парадокс, однако.
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