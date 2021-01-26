Отправлено: - 10:23

ACROS:

Учитель, сам того не подозревая, будучи зараженным, бессимптомно, невольно заразил своих учеников.

Цитата:Ну это еще доказать надо, что учитель заразил...Что в принципе совершенно невозможно фактически доказать. Если у нас даже медикам, которые работали с больными короной и заразились сказали, что это в автобусе или магазине... чтобы не платить компенсацию.Да и сейчас уже достаточно случаев, когда воспитатели и учителя уходят на больничный...недели на две. Класс, группу переводят на дистанционку...Иногда тестируют детей...без шума и пыли...А с тем, что будет негласное указание свыше для подневольных, согласен...без этого у нас никуда.