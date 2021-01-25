Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40795
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.04.19
- Сообщений:
- 119
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 23:07
Мир погружается в ложь.
У нас тоже самое. Ложь, ложью погоняет.
У нас тоже самое. Ложь, ложью погоняет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6183
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 23:15
Цитата:
гугол в помощь Цитата:
Ну ясно же написано, не его дворец. Аааа, ну да, онжевсёврёт, во Навальний то правду говорит, так ? Цитата:
Да ну, откуда инфа, опять из "расследований" Навального
ПолиграфЪ Боярышников:
Так тогда ответе чей это дворец?
Так тогда ответе чей это дворец?
гугол в помощь Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Какой бы вопрос не подымали один только ответ у него это не мы и вообще не знаем что в России происходит..
Какой бы вопрос не подымали один только ответ у него это не мы и вообще не знаем что в России происходит..
Ну ясно же написано, не его дворец. Аааа, ну да, онжевсёврёт, во Навальний то правду говорит, так ? Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
за то бункер есть! ни у одного президента нет!
за то бункер есть! ни у одного президента нет!
Да ну, откуда инфа, опять из "расследований" Навального
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6183
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 23:21
//Песков назвал чушью публикации о «дворце» Путина
«В конце этого чудесного материала указаны номера счетов с просьбой перечислять туда деньги. Мне кажется, что это, наверное, главная задача подобных материалов, таких псевдорасследований, это и есть главный лохотрон», — сказал Песков, комментируя в среду в беседе с журналистами данную публикацию.//
Это для хомячков наверное.
тут подробнее
«В конце этого чудесного материала указаны номера счетов с просьбой перечислять туда деньги. Мне кажется, что это, наверное, главная задача подобных материалов, таких псевдорасследований, это и есть главный лохотрон», — сказал Песков, комментируя в среду в беседе с журналистами данную публикацию.//
Это для хомячков наверное.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 50
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 23:30
Да ему соврать народу в очередной раз - это как дважды два. Уже не раз ловился на лжи и противоречиях. А сейчас ни ему ни его говорящей голове (Пескову) сказать то по большому счету и нечего. Вот и врут опять. Нет ему веры, россияне уже сами это поняли от того и высыпали на улицы с протестами.
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 23:31
Цитата:
За Путина обиделся?)
Цитата:
Ну да особенно у Путина он очень специфиский) кальянная с шестом,комната для игры в машинки,танц площадка и аквадискотека конечно) Цитата:
Ещё один за Путина обиделся) можешь письмо ему написать он тебе ёршик за это вышлет)
Victor Yang:
Верно и точно подмечено.
Верно и точно подмечено.
За Путина обиделся?)
Цитата:
ACROS:
А у кого он есть?? У всех он разный: на вкус и цвет товарищей НЕТ.
А у кого он есть?? У всех он разный: на вкус и цвет товарищей НЕТ.
Ну да особенно у Путина он очень специфиский) кальянная с шестом,комната для игры в машинки,танц площадка и аквадискотека конечно) Цитата:
yudjin:
Так и для чего вы здесь пыхтите? Отрабатываете, самолюбованием занимаетесь?
Так и для чего вы здесь пыхтите? Отрабатываете, самолюбованием занимаетесь?
Ещё один за Путина обиделся) можешь письмо ему написать он тебе ёршик за это вышлет)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6183
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 23:35
Цитата:
А вы счета пробейте, кому принадлежат? Да не не может же быть?
рихард:
А вы счета пробейте, кому принадлежат? Да не не может же быть?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20965
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 00:06
А ни у кого нет - желания, провести расследование,
в отношение семьи Назарбаевых? Интересно-
обсудить тут на форуме...
в отношение семьи Назарбаевых? Интересно-
обсудить тут на форуме...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1473
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 26.01.21 - 01:12
Цитата:
Копает же , неугомонный ютубовещатель заграничный.
drakon:
в отношение семьи Назарбаевых?
в отношение семьи Назарбаевых?
Копает же , неугомонный ютубовещатель заграничный.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 66
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 26.01.21 - 08:26
Цитата:
На ПМЖ! Напишет что притесняют по национальному признаку на территории государства, образовавшегося после распада СССР.
abaika95:
Ещё один за Путина обиделся) можешь письмо ему написать он тебе ёршик за это вышлет)
Ещё один за Путина обиделся) можешь письмо ему написать он тебе ёршик за это вышлет)
На ПМЖ! Напишет что притесняют по национальному признаку на территории государства, образовавшегося после распада СССР.
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 09:08
Цитата:
неее....у месных тямы хватает только из-за забора тявкать.... А тут у них раболепие, чинопоклонение и лизоблюдство к баям.
drakon:
А ни у кого нет - желания, провести расследование, в отношение семьи?
А ни у кого нет - желания, провести расследование, в отношение семьи?
неее....у месных тямы хватает только из-за забора тявкать.... А тут у них раболепие, чинопоклонение и лизоблюдство к баям.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 850
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 26.01.21 - 09:10
интересно, а как дворец новального выглядит? Или он снимает однушку в не благополучном районе, ну, чтобы на частный самолет хватало
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 26.01.21 - 09:32
Цитата:
Самокритично,хвалю
yudjin:
неее....у месных тямы хватает только из-за забора тявкать.
неее....у месных тямы хватает только из-за забора тявкать.
Самокритично,хвалю
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 06.10.16
- Сообщений:
- 1786
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 09:34
Цитата:
Загугли "Матросская тишина".
Это его аппартаменты на ближайшие лет 7-10
antonK:
Загугли "Матросская тишина".
Это его аппартаменты на ближайшие лет 7-10
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1473
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 26.01.21 - 10:20
Цитата:
Вы же тоже, когда защищаете вырубку зелённых насаждений ( законные или не законные- это другой вопрос) не ВЫХОДИТЕ на одиночные пикеты, не устраиваете голодовки и другие формы протеста?? Сидя за компом, на уютном диване (по сути - это тоже забор),вы тоже,как вы изволили изящно выразится, - тявкаете.
И второе: у меня, как у казаха, всегда есть некое ограничение,срабатывающее на генном уровне полученное с молоком матери, от высказываний огульной критики в адрес старшего по возрасту, будь это, независимо, назарбаев или любой другой.
yudjin:
только из-за забора тявкать.
только из-за забора тявкать.
Вы же тоже, когда защищаете вырубку зелённых насаждений ( законные или не законные- это другой вопрос) не ВЫХОДИТЕ на одиночные пикеты, не устраиваете голодовки и другие формы протеста?? Сидя за компом, на уютном диване (по сути - это тоже забор),вы тоже,как вы изволили изящно выразится, - тявкаете.
И второе: у меня, как у казаха, всегда есть некое ограничение,срабатывающее на генном уровне полученное с молоком матери, от высказываний огульной критики в адрес старшего по возрасту, будь это, независимо, назарбаев или любой другой.
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 10:51
Цитата:
Начнем с того, что ЕДИНСТВЕННЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ общественные слушания в городском акимате в феврале 2019 года Я посетил, высказал свое мнение, задал интересующие вопросы, вручил ФАКТЫ тогдашнему руководителю ЖКХ Тарасову... что легко найти во всех местных сми.
Большего подобного мероприятия не проводилось, видимо боятся узнать о своем скудоумие.
Цитата:
ВЧКушка, все то ты знаешь, везде то ты была, что и послать некуда!
ACROS:
Вы же тоже, когда защищаете вырубку зелённых насаждений ( законные или не законные- это другой вопрос) не ВЫХОДИТЕ на одиночные пикеты, не устраиваете голодовки и другие формы протеста??
Вы же тоже, когда защищаете вырубку зелённых насаждений ( законные или не законные- это другой вопрос) не ВЫХОДИТЕ на одиночные пикеты, не устраиваете голодовки и другие формы протеста??
Начнем с того, что ЕДИНСТВЕННЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ общественные слушания в городском акимате в феврале 2019 года Я посетил, высказал свое мнение, задал интересующие вопросы, вручил ФАКТЫ тогдашнему руководителю ЖКХ Тарасову... что легко найти во всех местных сми.
Большего подобного мероприятия не проводилось, видимо боятся узнать о своем скудоумие.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
На ПМЖ! Напишет что притесняют по национальному признаку на территории государства,
На ПМЖ! Напишет что притесняют по национальному признаку на территории государства,
ВЧКушка, все то ты знаешь, везде то ты была, что и послать некуда!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 28
|Зарегистрированные пользователи: рихард, yudjin
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать