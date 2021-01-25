Прогноз на 5 дней
ясно0°C
  • 774 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • З, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40794
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
Читать новость

MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
119
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 23:07
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мир погружается в ложь.
У нас тоже самое. Ложь, ложью погоняет.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6183
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 23:15
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Так тогда ответе чей это дворец?

гугол в помощь :lol: Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Какой бы вопрос не подымали один только ответ у него это не мы и вообще не знаем что в России происходит..

Ну ясно же написано, не его дворец. Аааа, ну да, онжевсёврёт, во Навальний то правду говорит, так ? :-x Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
за то бункер есть! ни у одного президента нет!

Да ну, откуда инфа, опять из "расследований" Навального ;-)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6183
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 23:21
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Песков назвал чушью публикации о «дворце» Путина
«В конце этого чудесного материала указаны номера счетов с просьбой перечислять туда деньги. Мне кажется, что это, наверное, главная задача подобных материалов, таких псевдорасследований, это и есть главный лохотрон», — сказал Песков, комментируя в среду в беседе с журналистами данную публикацию.//
Это для хомячков наверное.тут подробнее :lol:
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
49
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 23:30
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ему соврать народу в очередной раз - это как дважды два. Уже не раз ловился на лжи и противоречиях. А сейчас ни ему ни его говорящей голове (Пескову) сказать то по большому счету и нечего. Вот и врут опять. Нет ему веры, россияне уже сами это поняли от того и высыпали на улицы с протестами.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6666
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 23:31
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Верно и точно подмечено.

За Путина обиделся?)
Цитата:
ACROS:
А у кого он есть?? У всех он разный: на вкус и цвет товарищей НЕТ.

Ну да особенно у Путина он очень специфиский) кальянная с шестом,комната для игры в машинки,танц площадка и аквадискотека конечно) Цитата:
yudjin:
Так и для чего вы здесь пыхтите? Отрабатываете, самолюбованием занимаетесь?

Ещё один за Путина обиделся) можешь письмо ему написать он тебе ёршик за это вышлет)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6183
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 23:35
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рихард:

А вы счета пробейте, кому принадлежат? Да не не может же быть? :lol:
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20965
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 26.01.21 - 00:06
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ни у кого нет - желания, провести расследование,
в отношение семьи Назарбаевых? Интересно-
обсудить тут на форуме... :lol:
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS