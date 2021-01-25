Отправлено: - 23:15

ПолиграфЪ Боярышников:

Так тогда ответе чей это дворец?

ПолиграфЪ Боярышников:

Какой бы вопрос не подымали один только ответ у него это не мы и вообще не знаем что в России происходит..

ПолиграфЪ Боярышников:

за то бункер есть! ни у одного президента нет!

Цитата:гугол в помощьЦитата:Ну ясно же написано, не его дворец. Аааа, ну да, онжевсёврёт, во Навальний то правду говорит, так ?Цитата:Да ну, откуда инфа, опять из "расследований" Навального