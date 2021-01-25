Прогноз на 5 дней
ясно0°C
  • 774 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • З, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
 
 
Страница 1 из 212»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40794
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6666
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Царь без дворца,царь без дворца
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
65
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 22:14
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так тогда ответе чей это дворец? Какой бы вопрос не подымали один только ответ у него это не мы и вообще не знаем что в России происходит..
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
454
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 22:15
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,и ФСОшники там просто охраняют чей-то домишко)) Ну дедуля,ну чекист)) В рос реестре оформлено на сына друга детства. Наверно просто совпадение))
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
65
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 22:17
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Царь без дворца,царь без дворца



за то бункер есть! ни у одного президента нет!
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7152
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:22
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Царь без дворца,царь без дворца

навеяло....

акела промахнулся, акела промахнулся
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
65
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 22:25
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
навеяло....


Душа болит? и сердце плачет??? Понимаю....
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1470
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:29
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И если даже и путинский дворец, что тут ТАКОГО??
Он ЦАРЬ всея Руси, анпиратор рассейский - самодержавец!!

Если бы его не было -где бы была сейчас и что бы с ней было - с московской Русью, после вечно пьяного Ельцына и грабящих её наглых олигархов??
Русский народ и страна Россия - такая бедная и нищая, что не может содержать в золоте и роскоши одного из своих руководителей??

[Исправлено: ACROS, 25.01.2021 - 22:30]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6666
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 22:29
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
акела промахнулся, акела промахнулся

Ну это твои кумиры типо таких вот
Вот и навеяло
А я Бората перецитировал Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
за то бункер есть! ни у одного президента нет!

Тоже не доказано) у него ничего нет и дворец ни его и даже аквадискотеки нет)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6666
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 22:33
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
И если даже и путинский дворец, что тут ТАКОГО?? Он ЦАРЬ всея Руси, анпиратор рассейский - самодержавец!!

Да без проблем,не может царь без дворца пусть и на народные (крепостные) деньги построенный
Но одно удручает
Вкус у Путина колхозный)
Этими это расследование и бьёт по главному
Пусть дворец есть,но там такая мебель и такой антураж что Путин становится смешон просто)
Видно МИ-6 и преследует эту цель показать что Путин не важный,серьезный кгбшник а обычный нувориша и мещанин во дворянстве с мещанскими вкусами)
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
65
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 22:38
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
у него ничего нет



ага...а царь то голый!
ещё бы до полного антуража отказался бы и от детей о которых речь шла....
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13634
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 22:51
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
навеяло....

Верно и точно подмечено.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1470
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 22:55
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
мещанин во дворянстве с мещанскими вкусами)



А у кого он есть?? У всех он разный: на вкус и цвет товарищей НЕТ.
Кому то нравятся блондинки, кому то брюнетки и шатенки, кому то полненькие, а кому то худенькие. Наверное этот самый АНТУРАЖ создавал и творил с помощью очередной "отмывочной" швейцарской фирмой нью Пал Палыч Бородин??
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4432
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 22:57
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Путина на программу На Самом Деле! пусть Роман Устюжанин проверит на детекторе лжи,
Профайл Посетить вебсайт
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7152
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 23:05
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Душа болит? и сердце плачет??? Понимаю....

ВЧКушка, как ты смешна, однако...
Еще смешнее, что Путину на твои с нурлыкунчиком желчные потуги глубоко нас...ать.
Так и для чего вы здесь пыхтите? Отрабатываете, самолюбованием занимаетесь?
Профайл
Страница 1 из 212»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 49
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS