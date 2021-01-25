Отправлено: - 22:29

yudjin:

акела промахнулся, акела промахнулся

ПолиграфЪ Боярышников:

за то бункер есть! ни у одного президента нет!

Цитата:Ну это твои кумиры типо таких вотВот и навеялоА я Бората перецитировал Цитата:Тоже не доказано) у него ничего нет и дворец ни его и даже аквадискотеки нет)