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Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40794
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
По его словам, сам фильм он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин считает, что слухами о дворце россиянам пытались "промыть мозги".
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Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 22:12
Царь без дворца,царь без дворца
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 22:14
Так тогда ответе чей это дворец? Какой бы вопрос не подымали один только ответ у него это не мы и вообще не знаем что в России происходит..
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 454
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 22:15
Да,и ФСОшники там просто охраняют чей-то домишко)) Ну дедуля,ну чекист)) В рос реестре оформлено на сына друга детства. Наверно просто совпадение))
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 22:17
Цитата:
за то бункер есть! ни у одного президента нет!
abaika95:
Царь без дворца,царь без дворца
Царь без дворца,царь без дворца
за то бункер есть! ни у одного президента нет!
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:22
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 22:25
Цитата:
Душа болит? и сердце плачет??? Понимаю....
yudjin:
навеяло....
навеяло....
Душа болит? и сердце плачет??? Понимаю....
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1470
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 22:29
И если даже и путинский дворец, что тут ТАКОГО??
Он ЦАРЬ всея Руси, анпиратор рассейский - самодержавец!!
Если бы его не было -где бы была сейчас и что бы с ней было - с московской Русью, после вечно пьяного Ельцына и грабящих её наглых олигархов??
Русский народ и страна Россия - такая бедная и нищая, что не может содержать в золоте и роскоши одного из своих руководителей??
[Исправлено: ACROS, 25.01.2021 - 22:30]
Он ЦАРЬ всея Руси, анпиратор рассейский - самодержавец!!
Если бы его не было -где бы была сейчас и что бы с ней было - с московской Русью, после вечно пьяного Ельцына и грабящих её наглых олигархов??
Русский народ и страна Россия - такая бедная и нищая, что не может содержать в золоте и роскоши одного из своих руководителей??
[Исправлено: ACROS, 25.01.2021 - 22:30]
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 22:29
Цитата:
Ну это твои кумиры типо таких вот
Вот и навеяло
А я Бората перецитировал Цитата:
Тоже не доказано) у него ничего нет и дворец ни его и даже аквадискотеки нет)
yudjin:
акела промахнулся, акела промахнулся
акела промахнулся, акела промахнулся
Ну это твои кумиры типо таких вот
Вот и навеяло
А я Бората перецитировал Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
за то бункер есть! ни у одного президента нет!
за то бункер есть! ни у одного президента нет!
Тоже не доказано) у него ничего нет и дворец ни его и даже аквадискотеки нет)
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 22:33
Цитата:
Да без проблем,не может царь без дворца пусть и на народные (крепостные) деньги построенный
Но одно удручает
Вкус у Путина колхозный)
Этими это расследование и бьёт по главному
Пусть дворец есть,но там такая мебель и такой антураж что Путин становится смешон просто)
Видно МИ-6 и преследует эту цель показать что Путин не важный,серьезный кгбшник а обычный нувориша и мещанин во дворянстве с мещанскими вкусами)
ACROS:
И если даже и путинский дворец, что тут ТАКОГО?? Он ЦАРЬ всея Руси, анпиратор рассейский - самодержавец!!
И если даже и путинский дворец, что тут ТАКОГО?? Он ЦАРЬ всея Руси, анпиратор рассейский - самодержавец!!
Да без проблем,не может царь без дворца пусть и на народные (крепостные) деньги построенный
Но одно удручает
Вкус у Путина колхозный)
Этими это расследование и бьёт по главному
Пусть дворец есть,но там такая мебель и такой антураж что Путин становится смешон просто)
Видно МИ-6 и преследует эту цель показать что Путин не важный,серьезный кгбшник а обычный нувориша и мещанин во дворянстве с мещанскими вкусами)
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 22:38
Цитата:
ага...а царь то голый!
ещё бы до полного антуража отказался бы и от детей о которых речь шла....
abaika95:
у него ничего нет
у него ничего нет
ага...а царь то голый!
ещё бы до полного антуража отказался бы и от детей о которых речь шла....
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13634
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 22:51
Цитата:
Верно и точно подмечено.
yudjin:
навеяло....
навеяло....
Верно и точно подмечено.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1470
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 22:55
Цитата:
А у кого он есть?? У всех он разный: на вкус и цвет товарищей НЕТ.
Кому то нравятся блондинки, кому то брюнетки и шатенки, кому то полненькие, а кому то худенькие. Наверное этот самый АНТУРАЖ создавал и творил с помощью очередной "отмывочной" швейцарской фирмой нью Пал Палыч Бородин??
abaika95:
мещанин во дворянстве с мещанскими вкусами)
мещанин во дворянстве с мещанскими вкусами)
А у кого он есть?? У всех он разный: на вкус и цвет товарищей НЕТ.
Кому то нравятся блондинки, кому то брюнетки и шатенки, кому то полненькие, а кому то худенькие. Наверное этот самый АНТУРАЖ создавал и творил с помощью очередной "отмывочной" швейцарской фирмой нью Пал Палыч Бородин??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4432
Re: Путин впервые прокомментировал расследование Навального о...
Отправлено: 25.01.21 - 22:57
Путина на программу На Самом Деле! пусть Роман Устюжанин проверит на детекторе лжи,
Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце
Отправлено: 25.01.21 - 23:05
Цитата:
ВЧКушка, как ты смешна, однако...
Еще смешнее, что Путину на твои с нурлыкунчиком желчные потуги глубоко нас...ать.
Так и для чего вы здесь пыхтите? Отрабатываете, самолюбованием занимаетесь?
ПолиграфЪ Боярышников:
Душа болит? и сердце плачет??? Понимаю....
Душа болит? и сердце плачет??? Понимаю....
ВЧКушка, как ты смешна, однако...
Еще смешнее, что Путину на твои с нурлыкунчиком желчные потуги глубоко нас...ать.
Так и для чего вы здесь пыхтите? Отрабатываете, самолюбованием занимаетесь?
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