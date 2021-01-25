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Сделанные на 3D-принтере держатели для медицинских масок подарил врачам житель Костаная
Сделанные на 3D-принтере держатели для медицинских масок подарил врачам житель Костаная
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