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Vit:



Цитата:Согласен, российская вакцина , её аналог будет производится у нас под контролем русских - значит всё должно быть в штатном режиме.Насчёт, побочных эффектов - я не спец., выражаю своё диванное мнение: я уже в течений нескольких лет, как пациент из группы "Д" на зиму вакцинируюсь бесплатной вакциной против гриппа и ОРВИ и каждый раз новая вакцина и каждый раз меня проверяют ( это в условиях сельской деревенской медицины) на аллергию и на совместимость - и НИКОГДА не было побочных эффектов и каждый раз это была российская вакцина. И как только стал вакцинироваться - с тех пор НИКОГДА не болел зимой гриппом ( сопли и насморк бывают, но быстро всё проходит).По поводу платности и доступности: вакцинировать нужно ВСЕХ и БЕСПЛАТНО. Почему, да потому что все МЫ отчисляем в ФСМС ( почему то НАС не спросив на наши взносы в ФСМС выплачивают вознаграждение медикам за работу в красной зоне ), эта болезнь социальная и наши взносы - это наши взносы за наши будущие болезни, а не на зарплату медикам, пусть правительство на это берёт деньги с Нацфонда).Наряду с полицией, медиками, педагогами в первую очередь НУЖНО и НАДО вакцинировать работников торговли , а именно ПРОДАВЦОВ - они тоже на передней линий работы с клиентами. и через них проходит масса разного народа (и заразные и незаразные); почему то их правительство ЗАБЫЛО, в очередной раз БРОСИВ бизнес на самовыживание.И паспорта вакцинаций НУЖНЫ, особенно для работников из сферы услуг, работающие непосредственно с людьми.