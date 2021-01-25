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≡ Спор о часовом поясе - Иск костанайских активистов возвратил столичный суд
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40792
Спор о часовом поясе - Иск костанайских активистов возвратил столичный суд
Отправлено: 25.01.21 - 11:42
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Истцы требовали от министерства торговли и интеграции РК признать необходимым перевод Костанайской области в географически пояс UTS+5 и обязать ответчика направить в Правительство РК соответствующее предложение.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6662
Re: Спор о часовом поясе - Иск костанайских активистов возвратил...
Отправлено: 25.01.21 - 11:42
#1
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Это заговор
Вот как пить дать как пить взять
Это вселенский заговор масонов против Костанайской области
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9979
Re: Спор о часовом поясе - Иск костанайских активистов возвратил...
Отправлено: 25.01.21 - 12:02
#2
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Предлагаю в субботу и воскресенье часовой пояс на 5часов назад что б побольше можно было спать. А в рабочие дни на 5часов вперед что б быстрей домой свалить.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1139
Re: Спор о часовом поясе - Иск костанайских активистов возвратил...
Отправлено: 25.01.21 - 16:56
#3
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Это было вполне ожидаемо в нашем "слышащем государстве". Если здесь на местах играют в дурачков и волынку тянут не первый год, то и там такие же.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1464
Re: Спор о часовом поясе - Иск костанайских активистов возвратил...
Отправлено: 25.01.21 - 18:28
#4
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Тут, как говорится, ДВА ПУТЯ: или адвокат зря свой хлеб ест ( так облажаться, даже "письмо турецкому султану" неправильно написал) или же судьи у нас такие. Скорее всего: и ТО и ДРУГОЕ понемногу.
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