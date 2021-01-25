Re: Спор о часовом поясе - Иск костанайских активистов возвратил...

Отправлено: - 16:56

Это было вполне ожидаемо в нашем "слышащем государстве". Если здесь на местах играют в дурачков и волынку тянут не первый год, то и там такие же.