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≡ Булгурский плов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40792
Булгурский плов
Отправлено: 21.01.21 - 12:15
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На днях меня угостили просто роскошным обедом. Слопала две или даже три порции. Но ругаю себя не за непомерный аппетит, а за то, что не сфотографировала нарядную гору плова в блюде. А потом красота была порушена. Но память о вкусе осталась. Уговорила хозяйку подробно рассказать о том, как готовила.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20962
Re: Булгурский плов
Отправлено: 21.01.21 - 12:15
#1
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А рис "Басмати", можно использовать?... :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20962
Re: Булгурский плов
Отправлено: 21.01.21 - 21:55
#2
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Вот он рис "Басмати".Кто знает?

Подойдёт ли он для этого плова?... :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6180
Булгурский плов
Отправлено: 21.01.21 - 22:02
#3
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Цитата:
drakon:
Подойдёт ли он для этого плова?...

Подойдёт, раз уж уже из пшеницы варят. :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20962
Re: Булгурский плов
Отправлено: 22.01.21 - 13:25
#4
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Гдето я видел, этот "Булгур",
может в Русском магазе?... :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10618
Булгурский плов
Отправлено: 22.01.21 - 13:35
#5
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Цитата:
drakon:
Гдето я видел, этот "Булгур",


только не купи кофтелик,он используется
в приготовлении хлебобулочных изделий.
в данном случае нужен пилавлик.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1942
Re: Булгурский плов
Отправлено: 23.01.21 - 11:12
#6
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Цитата:
drakon:

его скорее можно взять в турецком или арабском магазе. Булгур не русская еда
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9979
Re: Булгурский плов
Отправлено: 24.01.21 - 21:49
#7
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Не люблю плов. Не какой. Пробывал разный . Невероятная гадость. Рис и мясо это надо испортить. Три кусочка мяса и риса 5 кг и все такие тащатся в гостях . Хрень . Какая-то
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9979
Re: Булгурский плов
Отправлено: 24.01.21 - 22:14
#8
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Цитата:
юляколиссева:

В Израиль вроде уезжаешь. Привыкай к еде которой в детстве тебя мама не кормила. Там будет другая кухня! Через месяц за скучаешь по бешу)))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20962
Булгурский плов
Отправлено: 24.01.21 - 22:28
#9
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Цитата:
Vit:
Хрень . Какая-то

Цитата:
Vit:
за скучаешь по бешу)))

Каждому - своё...
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9979
Булгурский плов
Отправлено: 24.01.21 - 22:45
#10
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Цитата:
drakon:
Беш из конинки . Очень вкусно. Я раньше думал северные казахи не могут. Я просто на югах кушал и знаю разницу. А когда беш из конины привез сосед по палате. Я реально не че вкусней неикушал. Он шал. Там его акимат угостил. Наверно постарались. . Но это очень вкусно было. Ваши всякие пловы таджикские отстой.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20962
Булгурский плов
Отправлено: 24.01.21 - 22:53
#11
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Цитата:
Vit:
Ваши всякие пловы таджикские отстой.

У нас, штрудли, с кислой капустой - едят... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 24.01.2021 - 22:54]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1464
Re: Булгурский плов
Отправлено: 24.01.21 - 22:56
#12
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Цитата:
Vit:
Беш из конинки .


Если ещё из чуть провяленной - ваааще класс!! Впрочем, это на любителя.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20962
Булгурский плов
Отправлено: 25.01.21 - 18:24
#13
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Цитата:
юля елиссева:
Булгур не русская еда

Не смотря, на это, его продают в русских магазах.

Правда не знаю, пригоден ли он для плова?
Варится в пакетиках... :lol:
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