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Булгурский плов
Булгурский плов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40792
Булгурский плов
Отправлено: 21.01.21 - 12:15
На днях меня угостили просто роскошным обедом. Слопала две или даже три порции. Но ругаю себя не за непомерный аппетит, а за то, что не сфотографировала нарядную гору плова в блюде. А потом красота была порушена. Но память о вкусе осталась. Уговорила хозяйку подробно рассказать о том, как готовила.
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Re: Булгурский плов
Отправлено: 21.01.21 - 12:15
А рис "Басмати", можно использовать?...
Re: Булгурский плов
Отправлено: 21.01.21 - 21:55
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6180
Булгурский плов
Отправлено: 21.01.21 - 22:02
Цитата:
Подойдёт, раз уж уже из пшеницы варят.
drakon:
Подойдёт ли он для этого плова?...
Подойдёт ли он для этого плова?...
Подойдёт, раз уж уже из пшеницы варят.
Re: Булгурский плов
Отправлено: 22.01.21 - 13:25
Гдето я видел, этот "Булгур",
может в Русском магазе?...
может в Русском магазе?...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10618
Булгурский плов
Отправлено: 22.01.21 - 13:35
Цитата:
только не купи кофтелик,он используется
в приготовлении хлебобулочных изделий.
в данном случае нужен пилавлик.
drakon:
Гдето я видел, этот "Булгур",
Гдето я видел, этот "Булгур",
только не купи кофтелик,он используется
в приготовлении хлебобулочных изделий.
в данном случае нужен пилавлик.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1942
Re: Булгурский плов
Отправлено: 23.01.21 - 11:12
Цитата:
его скорее можно взять в турецком или арабском магазе. Булгур не русская еда
drakon:
его скорее можно взять в турецком или арабском магазе. Булгур не русская еда
Re: Булгурский плов
Отправлено: 24.01.21 - 21:49
Не люблю плов. Не какой. Пробывал разный . Невероятная гадость. Рис и мясо это надо испортить. Три кусочка мяса и риса 5 кг и все такие тащатся в гостях . Хрень . Какая-то
Re: Булгурский плов
Отправлено: 24.01.21 - 22:14
Цитата:
В Израиль вроде уезжаешь. Привыкай к еде которой в детстве тебя мама не кормила. Там будет другая кухня! Через месяц за скучаешь по бешу)))
юляколиссева:
В Израиль вроде уезжаешь. Привыкай к еде которой в детстве тебя мама не кормила. Там будет другая кухня! Через месяц за скучаешь по бешу)))
Булгурский плов
Отправлено: 24.01.21 - 22:28
Цитата:
Цитата:
Каждому - своё...
Vit:
Хрень . Какая-то
Хрень . Какая-то
Цитата:
Vit:
за скучаешь по бешу)))
за скучаешь по бешу)))
Каждому - своё...
Булгурский плов
Отправлено: 24.01.21 - 22:45
Цитата:
drakon:Беш из конинки . Очень вкусно. Я раньше думал северные казахи не могут. Я просто на югах кушал и знаю разницу. А когда беш из конины привез сосед по палате. Я реально не че вкусней неикушал. Он шал. Там его акимат угостил. Наверно постарались. . Но это очень вкусно было. Ваши всякие пловы таджикские отстой.
Булгурский плов
Отправлено: 24.01.21 - 22:53
Цитата:
У нас, штрудли, с кислой капустой - едят...
[Исправлено: drakon, 24.01.2021 - 22:54]
Vit:
Ваши всякие пловы таджикские отстой.
Ваши всякие пловы таджикские отстой.
У нас, штрудли, с кислой капустой - едят...
[Исправлено: drakon, 24.01.2021 - 22:54]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1464
Re: Булгурский плов
Отправлено: 24.01.21 - 22:56
Цитата:
Если ещё из чуть провяленной - ваааще класс!! Впрочем, это на любителя.
Vit:
Беш из конинки .
Беш из конинки .
Если ещё из чуть провяленной - ваааще класс!! Впрочем, это на любителя.
Булгурский плов
Отправлено: 25.01.21 - 18:24
Цитата:
Не смотря, на это, его продают в русских магазах.
Правда не знаю, пригоден ли он для плова?
Варится в пакетиках...
юля елиссева:
Булгур не русская еда
Булгур не русская еда
Не смотря, на это, его продают в русских магазах.
Правда не знаю, пригоден ли он для плова?
Варится в пакетиках...
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