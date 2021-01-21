Отправлено: - 12:15

На днях меня угостили просто роскошным обедом. Слопала две или даже три порции. Но ругаю себя не за непомерный аппетит, а за то, что не сфотографировала нарядную гору плова в блюде. А потом красота была порушена. Но память о вкусе осталась. Уговорила хозяйку подробно рассказать о том, как готовила.