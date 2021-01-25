Прогноз на 5 дней
пасмурно-3°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • Ю-ЮЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сделанные на 3D-принтере держатели для медицинских масок подарил врачам житель Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40792
Сделанные на 3D-принтере держатели для медицинских масок подарил врачам житель Костаная
Отправлено: 25.01.21 - 16:28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Резинки от медицинской маски при долгом ношении сильно натирают места за ушами. Для врачей, которые вынуждены ходить в масках постоянно, это проблема. 26-летний костанаец Евгений ГАЛКИН нашел способ ее решения.
Читать новость

Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9979
Re: Сделанные на 3D-принтере держатели для медицинских масок...
Отправлено: 25.01.21 - 16:28
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красивая больница. Участвовал при строительстве! Там два или три таких бокса построили и назвали их по латинцки А В С вроде еще Д было но это не важно. Я к тому что когда я лежал летом в другой больнице там врачи ходили в спец костюмах и в очках и не в масках а в какие то спец маски. Очки у девчат постели , мучились они. Страдали , мы их как могли пытались бодрить, шоколад, конфеты дарить они в отказ. Незя . Вы больные. Мы им всегда спасибо говорили к о гда чай приносили или кушать. Реально за них переживали. Больше чем за себя,. А вот это хрень 3д держатель для инфекционой больницы это плевок.
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1464
Re: Сделанные на 3D-принтере держатели для медицинских масок...
Отправлено: 25.01.21 - 18:52
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
это плевок.


Почему вы так говорите: парень сделал "от души", как говорится. Чем мог , тем и помог.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Vit, ACROS

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS