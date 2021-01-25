Re: Сделанные на 3D-принтере держатели для медицинских масок...

Отправлено: - 16:28

Красивая больница. Участвовал при строительстве! Там два или три таких бокса построили и назвали их по латинцки А В С вроде еще Д было но это не важно. Я к тому что когда я лежал летом в другой больнице там врачи ходили в спец костюмах и в очках и не в масках а в какие то спец маски. Очки у девчат постели , мучились они. Страдали , мы их как могли пытались бодрить, шоколад, конфеты дарить они в отказ. Незя . Вы больные. Мы им всегда спасибо говорили к о гда чай приносили или кушать. Реально за них переживали. Больше чем за себя,. А вот это хрень 3д держатель для инфекционой больницы это плевок.