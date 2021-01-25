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≡ О побочных реакциях на казахстанскую вакцину от COVID-19 рассказал Минздрав
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40791
О побочных реакциях на казахстанскую вакцину от COVID-19 рассказал Минздрав
Отправлено: 25.01.21 - 13:45
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В Министерстве здравоохранения рассказали о побочных эффектах, которые возникли у добровольцев, испытывающих на себе казахстанскую вакцину от коронавируса QazCovid-IN. По данным ведомства, у некоторых испытуемых действительно появились нежелательные реакции на вакцину против коронавируса.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9976
Re: О побочных реакциях на казахстанскую вакцину от COVID-19...
Отправлено: 25.01.21 - 13:45
#1
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Наверно казковид-ин это аналог спутника. Наши президенты и министры в очень хороших отношениях с РФ. Возможно они нам и поткинули рецептик. Просто не верится что загневающия Европа не смогла сделать, а процветающий Казахстан умудрился сделать вакцину.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9976
Re: О побочных реакциях на казахстанскую вакцину от COVID-19...
Отправлено: 25.01.21 - 14:00
#2
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Цитата:
По данным ведомства, у некоторых испытуемых действительно появились нежелательные реакции на вакцину против коронавируса, передает корреспондент

Да у всех эти нежелательные реакции происходят) понос например, я когда пожаловался врачу она мне посоветовала пробиотик пить. Помогло . Если до болезни давление было 140 , то после стало 125 они этими всякими процедурами походу сосуды прочистили.
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
498
Re: О побочных реакциях на казахстанскую вакцину от COVID-19...
Отправлено: 25.01.21 - 14:09
#3
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за 200К получить инвалидность и 1к евро за игру жмурки. Гениально!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9976
О побочных реакциях на казахстанскую вакцину от COVID-19 рассказал Минздрав
Отправлено: 25.01.21 - 14:22
#4
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Цитата:
Lex:
А в РФ сколько добровольцам заплатили?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6662
О побочных реакциях на казахстанскую вакцину от COVID-19 рассказал Минздрав
Отправлено: 25.01.21 - 14:37
#5
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Цитата:
Vit:
А в РФ сколько добровольцам заплатили?

Леха с в/на Украины там бесплатно вакцинируют) а чето не нравится? езжай в АТО)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9976
О побочных реакциях на казахстанскую вакцину от COVID-19 рассказал Минздрав
Отправлено: 25.01.21 - 15:33
#6
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Цитата:
abaika95:
Упс. Забыл лех с Украины же. Там ваще сложная ситуация. Сочувствую им. Они будут получать американский файзер скорей всего протухший без температурного режима. Печально. Люди пострадают.
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