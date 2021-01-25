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≡ Почему нельзя полностью отказаться от документов для водителей, ответили в МВД
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40791
Почему нельзя полностью отказаться от документов для водителей, ответили в МВД
Отправлено: 25.01.21 - 14:12
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В Министерстве внутренних дел объяснили, почему в Казахстане нельзя полностью отказаться от наличия бумажных документов для водителей автомобилей.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1460
Re: Почему нельзя полностью отказаться от документов для...
Отправлено: 25.01.21 - 14:12
#1
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Цитата://нельзя отказаться//

С заграницей, понятно, а вот при купле-продаже: лукавит, полицейский,ой лукавит - в базе данных есть же всё: и стаж и номер и дата выдачи и категории и количество правонарушений( от этого зависит класс страховки).
Всё равно, как то , но нужна лазейка что бы ДОИТЬ в будущем водителя.
А чтоэто Токаев тянет с подписью закона: это же его инициатива, его СНОВА никто об этом не просил или снова будет как со слышащем на одно ухо государство.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9976
Почему нельзя полностью отказаться от документов для водителей, ответили в МВД
Отправлено: 25.01.21 - 14:16
#2
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Ну раз я оказался в этой сфере, то надо жить по полной))
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