Re: Почему нельзя полностью отказаться от документов для...

Отправлено: - 14:12

Цитата://нельзя отказаться//



С заграницей, понятно, а вот при купле-продаже: лукавит, полицейский,ой лукавит - в базе данных есть же всё: и стаж и номер и дата выдачи и категории и количество правонарушений( от этого зависит класс страховки).

Всё равно, как то , но нужна лазейка что бы ДОИТЬ в будущем водителя.

А чтоэто Токаев тянет с подписью закона: это же его инициатива, его СНОВА никто об этом не просил или снова будет как со слышащем на одно ухо государство.