Отправлено: - 14:00

По данным ведомства, у некоторых испытуемых действительно появились нежелательные реакции на вакцину против коронавируса, передает корреспондент

Цитата:Да у всех эти нежелательные реакции происходят) понос например, я когда пожаловался врачу она мне посоветовала пробиотик пить. Помогло . Если до болезни давление было 140 , то после стало 125 они этими всякими процедурами походу сосуды прочистили.