Прогноз на 5 дней
ясно-4°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • З-ЮЗ, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казгидромет объявил штормовое предупреждение в семи регионах страны
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40789
Казгидромет объявил штормовое предупреждение в семи регионах страны
Отправлено: 24.01.21 - 20:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шторм ожидают в Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Кызылординской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях. 25 января синоптики прогнозируют в семи регионах туман, снег, метель и гололёд.
Читать новость

d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
896
Re: Казгидромет объявил штормовое предупреждение в семи регионах...
Отправлено: 24.01.21 - 20:31
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шторм — буря, сильный ветер со скоростью 15—20 м/с и более.
с википедии
Не по одному сайту прогнозов погоды такого ветра у нас не предвидится... Какой же тогда шторм? Нужно как-то текст изменить ;-)
Профайл
Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
420
Казгидромет объявил штормовое предупреждение в семи регионах страны
Отправлено: 24.01.21 - 20:46
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Какой же тогда шторм

Штормовое предупреждение — прогноз возникновения (сохранения, усиления) опасных природных метеорологических явлений
Оттуда же.
Не спешите обвинять
Профайл
d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
896
Re: Казгидромет объявил штормовое предупреждение в семи регионах...
Отправлено: 24.01.21 - 20:58
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Штормовое предупреждение — прогноз возникновения (сохранения, усиления) опасных природных метеорологических явлений

Это я читал, но в тексте написано Шторм ожидают в Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Кызылординской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, но никакого шторма по прогнозам я не наблюдаю, поэтому и думаю нужно как-то текст подправить.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10618
Re: Казгидромет объявил штормовое предупреждение в семи регионах...
Отправлено: 25.01.21 - 13:32
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
температура ноль градусов.
ветра нет .
весна на дворе.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20961
Казгидромет объявил штормовое предупреждение в семи регионах страны
Отправлено: 25.01.21 - 13:36
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
весна на дворе.

Опять где-то, трубы - порвало?... :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10618
Казгидромет объявил штормовое предупреждение в семи регионах страны
Отправлено: 25.01.21 - 13:47
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Опять где-то, трубы - порвало?..


ну это твоя епархия,ты первый должен знать.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 63
Зарегистрированные пользователи: таноми52

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS