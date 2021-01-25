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Юрий БОНДАРЕНКО: Инфокавардак и трюк Гайдая
Юрий БОНДАРЕНКО: Инфокавардак и трюк Гайдая
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Я робот(Пользователи)
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Юрий БОНДАРЕНКО: Инфокавардак и трюк Гайдая
Отправлено: 25.01.21 - 11:06
Одним из самых животрепещущих сегодня стал вопрос о массовых прививках и их обязательности либо добровольности. Ответы на него жизненно важны. Но с чем сталкиваемся мы, обычные люди, без специальной и глубокой медицинской подготовки?
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Инфокавардак и трюк Гайдая
Отправлено: 25.01.21 - 11:06
Американскую однозначно надо запретить у нас Это живая вакцина, в том плане ей нужен температурный режим. И как бы Президент не считал что Казахстан продвинутая страна, мы для америкосов "Лимпопо". Поэтому врятли нам пришлет качественную вакцину. А Разрешить только спутник- v к тому же она будет производится у нас при контроли России и наших местных спецов.
р
(Полноправные пользователи)
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Инфокавардак и трюк Гайдая
Отправлено: 25.01.21 - 11:26
А ведь действительно, копеечные маски и перчатки и прочие антисептики массово населению не раздавались бесплатно, а наоборот продавались по взвинченным ценам. А тут дорогостоющую вакцину намерены вкалывать бесплатно. Это очень настораживает. Настораживает так же то, что очень уж упорно заставлять начинают к принудительным прививкам.
Юрий БОНДАРЕНКО: Инфокавардак и трюк Гайдая
Отправлено: 25.01.21 - 11:36
Цитата:
рихард:Добровольно-принудительно . Уже практически все страны начали обсуждать о прививочных паспортов . Получается хочешь не хочешь а надо делать прививку. Я переболел в тяжелой форме и так и не нашел нужную инфу, надо мне делать или нет. Ученые каждый день "переобуваются" То антитела 3 месяца, то 10 месяцев, то ваще пожизнено держатся, просто прячутся где то. Вобщем жду инфу, позже все таки появится думаю.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Инфокавардак и трюк Гайдая
Отправлено: 25.01.21 - 11:46
Цитата:
логика простая,Маски и перчатки население ещё может себе купить а вот вакцину не каждый купит, темболее зная какое отношение у народа к вакцинации делать ее платной вообще тогда бессмысленное занятие
рихард:
А ведь действительно, копеечные маски и перчатки и прочие антисептики массово населению не раздавались бесплатно, а наоборот продавались по взвинченным ценам. А тут дорогостоющую вакцину намерены вкалывать бесплатно. Это очень настораживает.
А ведь действительно, копеечные маски и перчатки и прочие антисептики массово населению не раздавались бесплатно, а наоборот продавались по взвинченным ценам. А тут дорогостоющую вакцину намерены вкалывать бесплатно. Это очень настораживает.
логика простая,Маски и перчатки население ещё может себе купить а вот вакцину не каждый купит, темболее зная какое отношение у народа к вакцинации делать ее платной вообще тогда бессмысленное занятие
р
(Полноправные пользователи)
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- 26.07.18
- Сообщений:
- 48
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Инфокавардак и трюк Гайдая
Отправлено: 25.01.21 - 12:27
Абайка, когда я писал свой комент, то в голове уже сидела такая вот именно версия. Но почему то она не прижилась у меня. Как то душа не лежит к ней. Хотя вероятно она и верная
A
(Полноправные пользователи)
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Инфокавардак и трюк Гайдая
Отправлено: 25.01.21 - 12:36
Цитата:
Согласен, российская вакцина , её аналог будет производится у нас под контролем русских - значит всё должно быть в штатном режиме.
Насчёт, побочных эффектов - я не спец., выражаю своё диванное мнение: я уже в течений нескольких лет, как пациент из группы "Д" на зиму вакцинируюсь бесплатной вакциной против гриппа и ОРВИ и каждый раз новая вакцина и каждый раз меня проверяют ( это в условиях сельской деревенской медицины) на аллергию и на совместимость - и НИКОГДА не было побочных эффектов и каждый раз это была российская вакцина. И как только стал вакцинироваться - с тех пор НИКОГДА не болел зимой гриппом ( сопли и насморк бывают, но быстро всё проходит).
По поводу платности и доступности: вакцинировать нужно ВСЕХ и БЕСПЛАТНО. Почему, да потому что все МЫ отчисляем в ФСМС ( почему то НАС не спросив на наши взносы в ФСМС выплачивают вознаграждение медикам за работу в красной зоне ), эта болезнь социальная и наши взносы - это наши взносы за наши будущие болезни, а не на зарплату медикам, пусть правительство на это берёт деньги с Нацфонда).
Наряду с полицией, медиками, педагогами в первую очередь НУЖНО и НАДО вакцинировать работников торговли , а именно ПРОДАВЦОВ - они тоже на передней линий работы с клиентами. и через них проходит масса разного народа (и заразные и незаразные); почему то их правительство ЗАБЫЛО, в очередной раз БРОСИВ бизнес на самовыживание.
И паспорта вакцинаций НУЖНЫ, особенно для работников из сферы услуг, работающие непосредственно с людьми.
Vit:
Согласен, российская вакцина , её аналог будет производится у нас под контролем русских - значит всё должно быть в штатном режиме.
Насчёт, побочных эффектов - я не спец., выражаю своё диванное мнение: я уже в течений нескольких лет, как пациент из группы "Д" на зиму вакцинируюсь бесплатной вакциной против гриппа и ОРВИ и каждый раз новая вакцина и каждый раз меня проверяют ( это в условиях сельской деревенской медицины) на аллергию и на совместимость - и НИКОГДА не было побочных эффектов и каждый раз это была российская вакцина. И как только стал вакцинироваться - с тех пор НИКОГДА не болел зимой гриппом ( сопли и насморк бывают, но быстро всё проходит).
По поводу платности и доступности: вакцинировать нужно ВСЕХ и БЕСПЛАТНО. Почему, да потому что все МЫ отчисляем в ФСМС ( почему то НАС не спросив на наши взносы в ФСМС выплачивают вознаграждение медикам за работу в красной зоне ), эта болезнь социальная и наши взносы - это наши взносы за наши будущие болезни, а не на зарплату медикам, пусть правительство на это берёт деньги с Нацфонда).
Наряду с полицией, медиками, педагогами в первую очередь НУЖНО и НАДО вакцинировать работников торговли , а именно ПРОДАВЦОВ - они тоже на передней линий работы с клиентами. и через них проходит масса разного народа (и заразные и незаразные); почему то их правительство ЗАБЫЛО, в очередной раз БРОСИВ бизнес на самовыживание.
И паспорта вакцинаций НУЖНЫ, особенно для работников из сферы услуг, работающие непосредственно с людьми.
Юрий БОНДАРЕНКО: Инфокавардак и трюк Гайдая
Отправлено: 25.01.21 - 13:13
Рихард иногда нужно принимать и те мысли к которым душа не лежит, но по которым объективно понимаешь что они верные)
Цитата:
Так продавцы и предприниматели как раз в первом ряду антивакцинников) весь карантин больше всех возмущаются предпрениматели а тут срочно вакцинируются? Черта с два)
Цитата:
Наряду с полицией, медиками, педагогами в первую очередь НУЖНО и НАДО вакцинировать работников торговли , а именно ПРОДАВЦОВ
Так продавцы и предприниматели как раз в первом ряду антивакцинников) весь карантин больше всех возмущаются предпрениматели а тут срочно вакцинируются? Черта с два)
Юрий БОНДАРЕНКО: Инфокавардак и трюк Гайдая
Отправлено: 25.01.21 - 13:31
Цитата:
abaika95:Если добренцоф заставит продавцов сделать вакцинацию. Вопрос с масками и перчатками все равно останется. Как мне врач на границе сказал, пофиг что ты переболел, теперь ты здоровой будешь разносчиком вируса и потому пцр тебе надо каждый день делать. Ладно сделал, там халява на границе вагончик специальный поставили., делаю пцр. А колеги очкуют обходят этот вагончик стороной. А я делаю, телефон они записывают и адрес. И в случаи если бах опять ковид они мне сразу позвонят, если конечно они по честному проверяют мои сопли а не выкидывают в мусорку после смены. )
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