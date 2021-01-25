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≡ "Задержали дыхание": депутатов маслихата оштрафовали за фото без масок в Семее
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40786
"Задержали дыхание": депутатов маслихата оштрафовали за фото без масок в Семее
Отправлено: 25.01.21 - 09:27
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В Семее депутатам городского маслихата, чье фото без масок облетело соцсети, выписали штрафы за нарушение санитарных норм. Об этом сообщили в городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7150
Re: "Задержали дыхание": депутатов маслихата...
Отправлено: 25.01.21 - 09:27
#1
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Перефразируя Наутилусов:
Мы затаили дыхание,
Ведь мы затаили дыхание...
Я раньше и не думал, что у нас
За не дышание есть наказание.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
59
Re: "Задержали дыхание": депутатов маслихата...
Отправлено: 25.01.21 - 09:27
#2
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1 232 500 тенге чистого дохода от слуг народа,депутатов Семея!Ждём Нур-Султан!
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7150
Re: "Задержали дыхание": депутатов маслихата...
Отправлено: 25.01.21 - 10:29
#3
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Цитата:
"Я штраф уплатил, а вы?" – намекнул семейский депутат.

Не намекать надо, а челлендж объявлять:
Депутат! Сфоткайся группой без маски и оплати штраф - помоги государством хоть этим!
Семипалатинские депутаты передали эстафету депутатам Нур-султана!
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