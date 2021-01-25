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"Задержали дыхание": депутатов маслихата оштрафовали за фото без масок в Семее
"Задержали дыхание": депутатов маслихата оштрафовали за фото без масок в Семее
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