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Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без масок. В маслихате нарушение не признают
Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без масок. В маслихате нарушение не признают
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40785
Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без масок. В маслихате нарушение не признают
Отправлено: 19.01.21 - 14:43
В Семее на первой организационной сессии маслихата VII созыва депутаты сфотографировались без масок, находясь близко друг к другу. Снимок распространился в соцсети и вызвал негативную реакцию в обществе.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4431
Re: Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без...
Отправлено: 19.01.21 - 14:43
Буря в стакане
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1458
Re: Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без...
Отправлено: 19.01.21 - 16:34
Цитата://задержали дыхание//
Бред какой то. Сфотографировались, ну сфотографировались - что тут такого, там же нет больных и инфицированных, все абсолютно здоровые люди.
Бред какой то. Сфотографировались, ну сфотографировались - что тут такого, там же нет больных и инфицированных, все абсолютно здоровые люди.
Re: Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без...
Отправлено: 19.01.21 - 16:50
Цитата: //Среди нас есть два-три квалифицированных врача, они сказали, если мы задержим буквально на 30 секунд дыхание, не будем дышать, нас просто сразу же сфотографируют. В этом никаких нарушений нет и всё.//
Молодцы) Жаль что с простыми смертными это не сработает, я 30 секунд не дышал и всё.
P.s. просто обидно, когда требуют от других и даже штрафуют больно, а сами 30 секунд не дышат. Если что-то требуешь - начни с себя, будь примером для подражания
Молодцы) Жаль что с простыми смертными это не сработает, я 30 секунд не дышал и всё.
P.s. просто обидно, когда требуют от других и даже штрафуют больно, а сами 30 секунд не дышат. Если что-то требуешь - начни с себя, будь примером для подражания
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7148
Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без масок. В маслихате нарушение не признают
Отправлено: 19.01.21 - 16:55
детский сад какой-то...
Цитата:
..и дружно все поржали...гы гы гы
Цитата:
antonK:
Среди нас есть два-три квалифицированных врача, они сказали, если мы задержим буквально на 30 секунд дыхание, не будем дышать, нас просто сразу же сфотографируют.
Среди нас есть два-три квалифицированных врача, они сказали, если мы задержим буквально на 30 секунд дыхание, не будем дышать, нас просто сразу же сфотографируют.
..и дружно все поржали...гы гы гы
Re: Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без...
Отправлено: 19.01.21 - 18:51
Нарушили все, что только можно было и социальную дистанцию и масочный режим.Есть фотофиксация нарушения,влепить каждому по 360000 штрафу,хоть какая то польза государству будет от этих дармоедов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20960
Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без масок. В маслихате нарушение не признают
Отправлено: 19.01.21 - 19:29
Цитата:
Распечатай фото и будешь этим показывать и говорить.
Продавцы 60 секунд - не дышат...
Добринцофф:
Нарушили все, что только можно было и социальную дистанцию и масочный режим
Нарушили все, что только можно было и социальную дистанцию и масочный режим
Распечатай фото и будешь этим показывать и говорить.
Продавцы 60 секунд - не дышат...
Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без масок. В маслихате нарушение не признают
Отправлено: 19.01.21 - 21:34
А мне показалось, что маски "прифотошопили". Присмотритесь
Re: Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без...
Отправлено: 19.01.21 - 21:42
Цитата:
Ну как может быть в коллективе 2-3 квалифицированных врача?
спалились однозначно
Среди нас есть два-три квалифицированных врача Источник:
Ну как может быть в коллективе 2-3 квалифицированных врача?
спалились однозначно
Re: Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без...
Отправлено: 20.01.21 - 09:34
Цитата:
Уверен если бы "фотошопили" не добавили бы такого разнообразия масок по цвету и формам, чаще всего 1 копируют на всех)
electro:
А мне показалось, что маски "прифотошопили". Присмотритесь
А мне показалось, что маски "прифотошопили". Присмотритесь
Уверен если бы "фотошопили" не добавили бы такого разнообразия масок по цвету и формам, чаще всего 1 копируют на всех)
Re: Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без...
Отправлено: 20.01.21 - 09:37
Вопрос один. Ну решили вы сфотографироваться на память. Оставьте фото на память - у себя в архивах до лучших времен. Зачем выкладывать фото и "сдавать" себя?
Вместо версии "задержали дыхание на 30 секунд" надо было сказать что фото 2019 года - почти не изменились)
Вместо версии "задержали дыхание на 30 секунд" надо было сказать что фото 2019 года - почти не изменились)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1458
Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без масок. В маслихате нарушение не признают
Отправлено: 25.01.21 - 00:34
Цитата:
Как пишут СМИ, влепили штраф, но не 360 000, а по 30 МРП, то есть 87 510 тенге. Депутаты уже начали платить. Наверное и участникам продовольственной ярмарки от 10 января тоже придут квитанции о штрафах , или они не дармоеды??
А, штраф это же (алгоритм ими же разработанный):
заходит или врывается в помещение мониторинговая группа,
производит видеофотофиксацию,
составляется акт с понятыми,
на оснований этого акта оформляется протокол правонарушения,
протокол отправляется в СЭС,
СЭС отправляет в суд,
суд выносит постановление,
решение передаётся в департамент судоисполнителей,
судоисполнитель доставляет решение суда до виновного лица,
виновный или оплачивает штраф или же подаёт протест в суд.
[Исправлено: ACROS, 25.01.2021 - 00:35]
Добринцофф:
,хоть какая то польза государству будет от этих дармоедов
,хоть какая то польза государству будет от этих дармоедов
Как пишут СМИ, влепили штраф, но не 360 000, а по 30 МРП, то есть 87 510 тенге. Депутаты уже начали платить. Наверное и участникам продовольственной ярмарки от 10 января тоже придут квитанции о штрафах , или они не дармоеды??
А, штраф это же (алгоритм ими же разработанный):
заходит или врывается в помещение мониторинговая группа,
производит видеофотофиксацию,
составляется акт с понятыми,
на оснований этого акта оформляется протокол правонарушения,
протокол отправляется в СЭС,
СЭС отправляет в суд,
суд выносит постановление,
решение передаётся в департамент судоисполнителей,
судоисполнитель доставляет решение суда до виновного лица,
виновный или оплачивает штраф или же подаёт протест в суд.
[Исправлено: ACROS, 25.01.2021 - 00:35]
Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без масок. В маслихате нарушение не признают
Отправлено: 25.01.21 - 01:17
Цитата:
Да неужели,29 человек,общая сумма штрафа 2 537 790,неплохое начало
ACROS:
Как пишут СМИ, влепили штраф, но не 360 000, а по 30 МРП, то есть 87 510 тенге. Депутаты уже начали платить.
Как пишут СМИ, влепили штраф, но не 360 000, а по 30 МРП, то есть 87 510 тенге. Депутаты уже начали платить.
Да неужели,29 человек,общая сумма штрафа 2 537 790,неплохое начало
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