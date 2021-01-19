Прогноз на 5 дней
небольшой снег-10°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без масок. В маслихате нарушение не признают
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40785
Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без масок. В маслихате нарушение не признают
Отправлено: 19.01.21 - 14:43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Семее на первой организационной сессии маслихата VII созыва депутаты сфотографировались без масок, находясь близко друг к другу. Снимок распространился в соцсети и вызвал негативную реакцию в обществе.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4431
Re: Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без...
Отправлено: 19.01.21 - 14:43
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Буря в стакане
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1458
Re: Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без...
Отправлено: 19.01.21 - 16:34
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://задержали дыхание//

Бред какой то. Сфотографировались, ну сфотографировались - что тут такого, там же нет больных и инфицированных, все абсолютно здоровые люди.
Профайл
antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
849
Re: Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без...
Отправлено: 19.01.21 - 16:50
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //Среди нас есть два-три квалифицированных врача, они сказали, если мы задержим буквально на 30 секунд дыхание, не будем дышать, нас просто сразу же сфотографируют. В этом никаких нарушений нет и всё.//

Молодцы) Жаль что с простыми смертными это не сработает, я 30 секунд не дышал и всё.


P.s. просто обидно, когда требуют от других и даже штрафуют больно, а сами 30 секунд не дышат. Если что-то требуешь - начни с себя, будь примером для подражания
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7148
Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без масок. В маслихате нарушение не признают
Отправлено: 19.01.21 - 16:55
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
детский сад какой-то...
Цитата:
antonK:
Среди нас есть два-три квалифицированных врача, они сказали, если мы задержим буквально на 30 секунд дыхание, не будем дышать, нас просто сразу же сфотографируют.

..и дружно все поржали...гы гы гы
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7668
Re: Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без...
Отправлено: 19.01.21 - 18:51
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нарушили все, что только можно было и социальную дистанцию и масочный режим.Есть фотофиксация нарушения,влепить каждому по 360000 штрафу,хоть какая то польза государству будет от этих дармоедов.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20960
Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без масок. В маслихате нарушение не признают
Отправлено: 19.01.21 - 19:29
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Нарушили все, что только можно было и социальную дистанцию и масочный режим

Распечатай фото и будешь этим показывать и говорить.
Продавцы 60 секунд - не дышат... :lol: ;-)
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
546
Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без масок. В маслихате нарушение не признают
Отправлено: 19.01.21 - 21:34
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне показалось, что маски "прифотошопили". Присмотритесь
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
546
Re: Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без...
Отправлено: 19.01.21 - 21:42
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Среди нас есть два-три квалифицированных врача Источник:

Ну как может быть в коллективе 2-3 квалифицированных врача?
спалились однозначно
Профайл
antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
849
Re: Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без...
Отправлено: 20.01.21 - 09:34
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
А мне показалось, что маски "прифотошопили". Присмотритесь


Уверен если бы "фотошопили" не добавили бы такого разнообразия масок по цвету и формам, чаще всего 1 копируют на всех)
Профайл
antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
849
Re: Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без...
Отправлено: 20.01.21 - 09:37
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос один. Ну решили вы сфотографироваться на память. Оставьте фото на память - у себя в архивах до лучших времен. Зачем выкладывать фото и "сдавать" себя?

Вместо версии "задержали дыхание на 30 секунд" надо было сказать что фото 2019 года - почти не изменились)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1458
Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без масок. В маслихате нарушение не признают
Отправлено: 25.01.21 - 00:34
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
,хоть какая то польза государству будет от этих дармоедов


Как пишут СМИ, влепили штраф, но не 360 000, а по 30 МРП, то есть 87 510 тенге. Депутаты уже начали платить. Наверное и участникам продовольственной ярмарки от 10 января тоже придут квитанции о штрафах , или они не дармоеды??
А, штраф это же (алгоритм ими же разработанный):
заходит или врывается в помещение мониторинговая группа,
производит видеофотофиксацию,
составляется акт с понятыми,
на оснований этого акта оформляется протокол правонарушения,
протокол отправляется в СЭС,
СЭС отправляет в суд,
суд выносит постановление,
решение передаётся в департамент судоисполнителей,
судоисполнитель доставляет решение суда до виновного лица,
виновный или оплачивает штраф или же подаёт протест в суд.

[Исправлено: ACROS, 25.01.2021 - 00:35]
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7668
Семейчан возмутила коллективная фотография депутатов без масок. В маслихате нарушение не признают
Отправлено: 25.01.21 - 01:17
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Как пишут СМИ, влепили штраф, но не 360 000, а по 30 МРП, то есть 87 510 тенге. Депутаты уже начали платить.

Да неужели,29 человек,общая сумма штрафа 2 537 790,неплохое начало :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 60, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 60
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS