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≡ Строительный вагончик сгорел в районе школы №3
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40785
Строительный вагончик сгорел в районе школы №3
Отправлено: 24.01.21 - 20:48
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Пожар произошел сегодня, 24 января. Как сообщают очевидцы, сгорел строительный вагончик, установленный на территории строящегося дома.
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
896
Re: Строительный вагончик сгорел в районе школы №3
Отправлено: 24.01.21 - 20:48
#1
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Цитата:
Из-за огня пострадала пластиковая обшивка соседнего, уже жилого дома, так как вагончик стоял близко к нему

На видео и фото я этого не вижу... Где пострадавшие стены?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9965
Re: Строительный вагончик сгорел в районе школы №3
Отправлено: 24.01.21 - 21:04
#2
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Цитата:
dandiv:

Вроде потушили. Мама дочи там че то говорит. А преставляешь как плохо было в СССР. Не было телефонов, форумов и форумчан, и не кому было пожаловался.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1458
Re: Строительный вагончик сгорел в районе школы №3
Отправлено: 24.01.21 - 22:43
#3
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Цитата:
Vit:
и не кому было пожаловался.


Как не к кому: а, партком, профком, в конце концов - женсовет при сельсовете!!
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