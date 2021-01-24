Отправлено: - 12:43

alex_60:

Большими буквами. да, да, смешно.

Первый год на нее каждый ученик и его родители хотели писать докладную.

Цитата:Вроде не первый год замужем...В НГ вообще-то давно принято писать фамилии авторов большими буквами: ВОРОНИН, ДЕНИСОВ и тд....Для чего это замечание, для эффекта присутствия?Цитата:А я вспоминаю своего учителя химии... Она сначала преподавала у старшего брата. Её боялись всё! От имени Александра Викторовна бросало в холодный пот....Кто у неё был, понимает. Но ни разу ни у кого не было мысли что-то на неё написать. Потому что это были ЗНАНИЯ и ДИСЦИПЛИНА...И единицы, которые она ставила, и сплошной ряд оценок в журнале у каждого, из которых могли быть и "2", и "3" подряд, никого не подтолкнули на жалобы. Потому что это заслужено. А в 11 классе я выбрал еще и химию сдавать, при том, что гуманитарий... Свою "ХОРОШО" в аттестате заработал.