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≡ Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40785
Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Отправлено: 24.01.21 - 11:27
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Ежегодно наблюдаю, как рушится статус учителя в школе. Это бомба замедленного действия. И однажды, по терроризирующему звонку мамаши, которая найдется в каждой параллели, от мантры «Мой ребенок самый лучший, учитель его гнобит!» бомба взорвется.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4431
Re: Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Отправлено: 24.01.21 - 11:27
#1
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По своему опыту скажу, у строгих учителей знания учеников получаются более глубокими и основательными, не смотря что мы обзывали их всякими мегерами, циклопами до сих пор помню их. Если кто-то ноет что из школьной программы не все пригодилось в жизни, должны быть благодарны что их научили хотя бы просто думать...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9964
Re: Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Отправлено: 24.01.21 - 11:34
#2
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Цитата:
почти все мои одноклассники учатся в России. Думаю, это что-нибудь да значит.

Ну это старая пластинка) для министра, президента, акима, генерала это ваше не че не значит . Им до лампочки что твои однокласники учатся не дома. Они когда наступит час Х сядут в самолет с рюкзаком бабла и полетят в любую точку планеты. А ты, я, Вася в старости на улице не увидим молодежь. Хотя плюс тоже есть в автобусе будут свободные сидячие места)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10615
Re: Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Отправлено: 24.01.21 - 11:37
#3
Комментарий удален модератором.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13633
Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Отправлено: 24.01.21 - 11:45
#4
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Цитата:
alex_60:
почему не

Фамилии разные бывают, а смеяться над ними - очень неприлично.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10615
Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Отправлено: 24.01.21 - 12:21
#5
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Цитата:
Victor Yang:
Фамилии разные бывают, а смеяться над ними - очень неприлично.


Большими буквами. да, да, смешно.
помню ты сам палкой был долго.
пока я тебе не сказал.
и ты сменил ник.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10615
Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Отправлено: 24.01.21 - 12:37
#6
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Цитата:
Victor Yang:

или ты свой предыдущий ник забыл?
странно что ты с изменением ника тогда сохранил статус кто диваны заносил.

[Исправлено: alex_60, 24.01.2021 - 12:37]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7148
Re: Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Отправлено: 24.01.21 - 12:43
#7
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Цитата:
alex_60:
Большими буквами. да, да, смешно.

Вроде не первый год замужем...
В НГ вообще-то давно принято писать фамилии авторов большими буквами: ВОРОНИН, ДЕНИСОВ и тд....
Для чего это замечание, для эффекта присутствия?

Цитата:
Первый год на нее каждый ученик и его родители хотели писать докладную.

А я вспоминаю своего учителя химии... Она сначала преподавала у старшего брата. Её боялись всё! От имени Александра Викторовна бросало в холодный пот....Кто у неё был, понимает. Но ни разу ни у кого не было мысли что-то на неё написать. Потому что это были ЗНАНИЯ и ДИСЦИПЛИНА...
И единицы, которые она ставила, и сплошной ряд оценок в журнале у каждого, из которых могли быть и "2", и "3" подряд, никого не подтолкнули на жалобы. Потому что это заслужено. А в 11 классе я выбрал еще и химию сдавать, при том, что гуманитарий... Свою "ХОРОШО" в аттестате заработал.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10615
Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Отправлено: 24.01.21 - 13:15
#8
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Цитата:
yudjin:


ну диванные, кровью же клялись..
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
51
Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Отправлено: 24.01.21 - 13:32
#9
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Конечно можно ругать дистанционное образование. Но оно уже свершившийся факт. Как ни странно, но его проблемы пока в несовершенстве методик дистанционного образования и проблемах со связью.
Но у него есть преимущество. При дистанционном образовании, занятия смогут вести высококлассные учителя, не только в лучших гимназиях, но и просто в дальней деревне с 10-ю учениками. Приведи в этот поселок нормальную связь и не нужно таскать детей за 20 км в школу или отправлять их в интернат.
Решается проблема квалификации преподавателей. Проблема создания новых знаний школ.
Мы живем в эпоху когда многие системы образования уйдут в киберпространство. И как бы кто не возмущался, технологии уже не остановить.
И кстати решается проблема предвзятого отношения к ученикам и учителям, особенно когда ответы оценивать будет ИИ, а он будет лет так через 5. И мамаша уж ничего не скажет, смысл спорить с искином, если у него только логика, а не чувства, на слабо его не возьмёшь

[Исправлено: Janus, 24.01.2021 - 13:36]

[Исправлено: Janus, 24.01.2021 - 13:41]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13633
Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Отправлено: 24.01.21 - 13:45
#10
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Цитата:
alex_60:
пока я тебе не сказал. и ты сменил ник.

Ты на себя много берёшь. Я значение узнал от знакомого.
Цитата:
alex_60:
странно что ты с изменением ника тогда сохранил статус кто диваны заносил.

Вообще ничего не понятно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10615
Re: Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Отправлено: 24.01.21 - 15:01
#11
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Цитата:
Victor Yang:
Вообще ничего не понятно.


зато понятно, что пост три, твоих рук дело.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10615
Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Отправлено: 24.01.21 - 15:04
#12
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Цитата:
Victor Yang:
Ты на себя много берёшь. Я значение узнал от знакомого.


да? когда врать то научился?
я то помню, как ты извивался.

[Исправлено: alex_60, 24.01.2021 - 15:06]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10615
Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Отправлено: 24.01.21 - 15:38
#13
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погода хорошая.

[Исправлено: alex_60, 24.01.2021 - 17:28]
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2185
Re: Арсений СТАКАНОВ: Образовательный бум
Отправлено: 24.01.21 - 20:29
#14
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А.Стаканов: Постепенно пламя перекинется на высшее образование, о нем и говорить не буду – почти все мои одноклассники учатся в России.

С каждым годом абитуриентам тяжелее будет туда поступать, как своим, так и иностранцам. Минобрнауки РФ отмечает, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% в период с 2020 по 2024 годы.

В 2019 году на бюджетной основе приняли до 518,4 тысячи выпускников. Далее 2020 планировалось снижение на 2%, в последующие до 2024 года по 4% и соответственно до 432,4 тысячи бюджетных мест в 2024 году.

При этом прогнозируется увеличение выпускников. Так в 2019-м их было 713,8 тысячи человек, а к 2024 году — уже 823,8 тысячи. Таким образом, конкурс на бюджет в среднем составит 1,9 человека на место вместо 1,4 в 2019 году.

Получается к 2024 году при конкурсном отборе на одно бюджетное место будут претендовать 2 выпускника, в среднем небольшой показатель. При этом понятно, что на престижные специальности конкурс будет выше среднего показателя.

Подробнее здесь:
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