Ежегодно наблюдаю, как рушится статус учителя в школе. Это бомба замедленного действия. И однажды, по терроризирующему звонку мамаши, которая найдется в каждой параллели, от мантры «Мой ребенок самый лучший, учитель его гнобит!» бомба взорвется. Читать новость
По своему опыту скажу, у строгих учителей знания учеников получаются более глубокими и основательными, не смотря что мы обзывали их всякими мегерами, циклопами до сих пор помню их. Если кто-то ноет что из школьной программы не все пригодилось в жизни, должны быть благодарны что их научили хотя бы просто думать...
почти все мои одноклассники учатся в России. Думаю, это что-нибудь да значит.
Ну это старая пластинка) для министра, президента, акима, генерала это ваше не че не значит . Им до лампочки что твои однокласники учатся не дома. Они когда наступит час Х сядут в самолет с рюкзаком бабла и полетят в любую точку планеты. А ты, я, Вася в старости на улице не увидим молодежь. Хотя плюс тоже есть в автобусе будут свободные сидячие места)
Вроде не первый год замужем... В НГ вообще-то давно принято писать фамилии авторов большими буквами: ВОРОНИН, ДЕНИСОВ и тд.... Для чего это замечание, для эффекта присутствия?
Цитата:
Первый год на нее каждый ученик и его родители хотели писать докладную.
А я вспоминаю своего учителя химии... Она сначала преподавала у старшего брата. Её боялись всё! От имени Александра Викторовна бросало в холодный пот....Кто у неё был, понимает. Но ни разу ни у кого не было мысли что-то на неё написать. Потому что это были ЗНАНИЯ и ДИСЦИПЛИНА... И единицы, которые она ставила, и сплошной ряд оценок в журнале у каждого, из которых могли быть и "2", и "3" подряд, никого не подтолкнули на жалобы. Потому что это заслужено. А в 11 классе я выбрал еще и химию сдавать, при том, что гуманитарий... Свою "ХОРОШО" в аттестате заработал.
Конечно можно ругать дистанционное образование. Но оно уже свершившийся факт. Как ни странно, но его проблемы пока в несовершенстве методик дистанционного образования и проблемах со связью. Но у него есть преимущество. При дистанционном образовании, занятия смогут вести высококлассные учителя, не только в лучших гимназиях, но и просто в дальней деревне с 10-ю учениками. Приведи в этот поселок нормальную связь и не нужно таскать детей за 20 км в школу или отправлять их в интернат. Решается проблема квалификации преподавателей. Проблема создания новых знаний школ. Мы живем в эпоху когда многие системы образования уйдут в киберпространство. И как бы кто не возмущался, технологии уже не остановить. И кстати решается проблема предвзятого отношения к ученикам и учителям, особенно когда ответы оценивать будет ИИ, а он будет лет так через 5. И мамаша уж ничего не скажет, смысл спорить с искином, если у него только логика, а не чувства, на слабо его не возьмёшь
А.Стаканов: Постепенно пламя перекинется на высшее образование, о нем и говорить не буду – почти все мои одноклассники учатся в России.
С каждым годом абитуриентам тяжелее будет туда поступать, как своим, так и иностранцам. Минобрнауки РФ отмечает, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% в период с 2020 по 2024 годы.
В 2019 году на бюджетной основе приняли до 518,4 тысячи выпускников. Далее 2020 планировалось снижение на 2%, в последующие до 2024 года по 4% и соответственно до 432,4 тысячи бюджетных мест в 2024 году.
При этом прогнозируется увеличение выпускников. Так в 2019-м их было 713,8 тысячи человек, а к 2024 году — уже 823,8 тысячи. Таким образом, конкурс на бюджет в среднем составит 1,9 человека на место вместо 1,4 в 2019 году.
Получается к 2024 году при конкурсном отборе на одно бюджетное место будут претендовать 2 выпускника, в среднем небольшой показатель. При этом понятно, что на престижные специальности конкурс будет выше среднего показателя.
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